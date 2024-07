Nagła śmierć Roberta Leszczyńskiego była prawdziwym szokiem dla jego najbliższych, fanów i przyjaciół. Po ogłoszeniu smutnej informacji w sieci pojawiło się wiele wpisów gwiazd, które żegnały się ze swoim kolegą i wspominały jego dokonania. Zobacz: Plejada gwiazd wspomina Roberta Leszczyńskiego. Nie mogą uwierzyć w jego śmierć

Z odejściem cenionego dziennikarza muzycznego nie może pogodzić się również jego była partnerka i matka ich wspólnego dziecka. Tomasz Jacyków w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że Alicja Borkowska jest załamana.

- Alicja czuje się do d... Jak ma się czuć... Ledwo co wyszła z udaru i nagle ojciec jej dziecka nie żyje. Każdy by się źle czuł. Doszła do siebie dobre pół roku temu. W formie fizycznej na szczęście już jest dobrej - zdradził stylista.