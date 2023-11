1 z 6

Pamiętacie teleturnieje typu call-tv w TVN czy TVN 7? :) Szukaliście "imion na literę M", "zwierząt na literę D", "w kuchni na literę K", "miast z literkę e"? Jeśli tak, to na pewno kojarzycie Agnieszkę Wróblewską, jedną z najpopularniejszych prezenterek tego typu programów, w którym szansę na wygraną mieli Ci, którzy dodzwonili się do studia i podali prawidłową odpowiedź. Wymagało to jednak nie lada cierpliwości. Agnieszka Wróblewska jednak gorąco zachęcała do wykręcenia numeru lub wysłania sms. Jej urok i poczucie humoru przyciągało przed telewizory setki tysięcy widzów.

Zobacz: Jak dziś wyglądają bohaterowie filmów o Kevinie?! Niektórych nigdy byś nie poznał! ZDJĘCIA

Co robi dziś i jak wygląda? Koniecznie sprawdźcie w naszej galerii!

Zobacz także: Pamiętacie Grochola z "Przepisu na życie"? Zobaczcie, jak wygląda dziś i co się z nim dzieje! ZDJĘCIA