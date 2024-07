Jak Dorota Osińska zareagowała na rekomendacje Dody? My byliśmy zaskoczeni! Podczas poniedziałkowej gali TeleKamer Doda zdradziła, że bardzo kibicuje Dorocie Osińskiej i chciałaby, aby to właśnie ona reprezentowała Polskę na Eurowizji w Sztokholmie. My postanowiliśmy zapytać, jak czuje się artystka, słysząc tak miłe słowa. Reakcja Doroty była bardzo entuzjastyczna:

To bardzo miłe. Nie znamy się, żeby nie było wątpliwości. Ona bardzo dobrze śpiewa i gdyby pojechała na Eurowizję, zrobiłaby ogromne show.

Dorota Osińska podczas koncertu eliminacyjnego 5 marca wystąpi z utworem "Universal", który z pewnością poruszy serca publiczności. Kilka dni temu wypuściła także teledysk do singla. Wokalistka już nie raz udowodniła, że potrafi poruszyć serca swoich słuchaczy. Trzymacie za nią kciuki?

