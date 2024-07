Związek Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora wzbudza w mediach spore zainteresowanie, a kryzys w ich związku, który miał miejsce kilkanaście miesięcy temu wywołał w kolorowych tygodnikach mnóstwo spekulacji. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

Tabloidy lubią również spekulować na temat tego, kiedy gwiazdy zmienią swój stan cywilny. Ślub aktorki i prezentera Polsatu z pewnością byłby jednym z głośniejszych wydarzeń świata show-biznesu. Koroniewska i Dowbor są razem już od 10 lat, a od 4 wychowują córeczkę Janinę. Najwyraźniej życie w nieformalnym związku im odpowiada.

Ostatnio para wyleciała do Las Vegas. Pojawiły się w tym czasie informacje, że gwiazdy w końcu powiedzą sobie sakramentalne "tak", z dala od całego medialnego zgiełku. Menadżerka aktorki w rozmowie z "Faktem" zdradziła, że o ślubie w Stanach nie wchodził w grę.

- Joasia i Maciek nie wzięli ślubu w Las Vegas. Las Vegas nie urzekło ich do tego stopnia, aby ślubować sobie miłość i wierność, ponieważ to nie jest w ich stylu. Joasia i Maciek są tradycjonalistami i jeśli mieliby wziąć ślub, to oficjalny, tradycyjny, słowem taki, jak należy - powiedziała w rozmowie z "Faktem" menedżerka Koroniewskiej, Magdalena Czerwiec.