Anna Lewandowska tęskni za Robertem Lewandowskim. Piłkarz 16 lipca wraz z kolegami z klubu Bayern Monachium pojechał na tournee po Chinach . Polski piłkarz spędzi tam aż 12 dni, podczas których będzie trenował i spotykał się ze swoimi fanami. Wyjazd do Chin to dla Roberta z pewnością świetna przygoda, ale piłkarz musiał w swoim domu w Monachium zostawić na dwa tygodnie żonę Anię i 3-miesięczną Klarę. Żona piłkarza już za nim tęskni... Polecamy: Robert Lewandowski drży o zdrowie żony i córki? Piłkarz wydaje fortunę na ochronę Anna Lewandowska pokazała romantyczne zdjęcie z Robertem Roberta nie ma tylko kilka dni, a Ania Lewandowska już zdążyła się za nim stęsknić. Trenerka pokazała na Instagramie zdjęcie z mężem, na których widzimy ich całujących się i dodała do niego #missyou. Fani byli zachwyceni fotografią. Co pisali? Aniu oby szybko minęła nieobecność męża :) z małym bobasem szczególnie się czeka na tatę ;) pozdrawiam Was! Trzymajcie się dziewczyny :) Mysle , ze jestescie pozytywna para bo jestescie dobrze wychowani , przez waszych rodzicow i mieliscie dobry przyklad w domu. Pomimo tego ze posiadacie duzo pieniadzy nie poprzewracalo sie wam w glowach . Tylko wszystko z umiarem. ! Nieobecność Roberta minie szybko! Mówię Wam!❤💥nawet nie zauważycie a Klara będzie mieć przy boku opiekuńczego cudownego tatusia a Ty Aniu najlepszego przyjaciela męża i ...przystojniaka Piękni jak zawsze, idealni...😍Nic dodać nic ująć... Pasujecie do siebie, bardzo. Kocham was! ZOBACZ: Anna Lewandowska zadedykowała swój najnowszy wpis znanej aktorce! Nie uwierzysz, co napisała! Anna Lewandowska pokazała romantyczne zdjęcie z Robertem: Trenerka tęskni za mężem Robert przebywa obecnie w Chinach