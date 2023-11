Reklama

Choć od rozstania jednej z najpopularniejszych par w Hollywood minęły już 3 lata, to wielu fanów Brada Pitta i Angeliny Jolie wciąż nie może się z tym pogodzić. Aktorzy ponoć rozwiedli się m.in. z powodu alkoholizmu Brada. Jednak jako główną przyczynę rozpadu małżeństwa podali "różnice niemożliwe do pogodzenia". Byli małżonkowie rozmawiają dziś wyłącznie przez prawników. Mówi się, że Brad już dawno ułożył sobie życie. Angelina ponoć dopiero co zaczęła odzyskiwać siły. Co postawiło ją "na nogi"? Jak się okazuje, była to oczywiście... rodzina!

Angelina i Brad kłócą się o dzieci

Gdy Brad Pitt i Angelina Jolie rozstali się, wszyscy zastanawiali się jak para podzieli swój majątek. Szybko okazało się, że miliony dla aktorów nie są ważne. Byłe małżeństwo zatrudniło najlepszych prawników w kraju, aby ci negocjowali z drugą stroną prawa do opieki nad dziećmi. Swego czasu, aktorka podała nawet Brada do sądu, chcąc uniemożliwić mu jakąkolwiek opiekę nad szóstką nieletnich. Jednak władze Los Angeles nie spojrzały przychylnie na wniosek aktorki, tłumacząc, że dzieci potrzebują ojca. Podobno gwiazda załamała się decyzją sądu.

Batalia między Pitt i Jolie ponoć mocno wpłynęła na ich dzieci. Do tego stopnia, że córka pary, Shiloh, nie chce już dłużej mieszkać z żadnym z nich. Kilka dni temu dziewczynka poprosiła o możliwość wyprowadzenia się do dziadków. Angelina podobno nie wyobraża sobie, aby któregoś z dzieci zabrakło u jej boku. Jednak skoro sama ostatnio odnowiła kontakt z ojcem, może to nie jest tak zła decyzja?

Codzienne radości podniosły ją na duchu. Angie również spokojnie spędzała czas ze swoim ojcem. Wydaje się, że na dobre naprawiła z nim relacji – mówi Hollywood life informator.

Informator dodał portalowi, że Angelina jest teraz dużo bardziej zrelaksowana i spokojna.

Gwiazda ze swoim ojcem nie rozmawiała przez kilkanaście lat. Nie mogła mu wybaczyć odejścia i porzucenia rodziny. Jak widać, czas leczy rany. Mamy nadzieję, że między Angeliną i jej ojcem wszystko się ułoży.

Angelina Jolie przez wiele lat nie rozmawiała z ojcem.

Jon Voight pomógł córce pozbierać się po rozstaniu z Bradem Pittem.