Synowie Anety Zając skończyli 10 lat! Aktorka pokazała wyjątkowe zdjęcie chłopców oraz urodzinowe dekoracje! 

Synowie aktorki Anety Zając niedawno obchodzili 10. urodziny. Z tej okazji gwiazda "Pierwszej miłości" wrzuciła na swój Instagram (za ich zgodą!) urocze zdjęcie z dzieciństwa.

Tych dwóch fantastycznych facetów ma dzisiaj urodziny 🎂 Nie wyglądają już tak jak na tym zdjęciu, ale pozwolili mi je tu wrzucić 😉. 10 lat to już poważny wiek 💚💙

Robert i Michał to oczka w głowie Anety Zając. Zobaczcie, jak wyglądała ich urodzinowa impreza.

Jak wyglądało przyjęcie bliźniaków Anety Zając?

Z okazji urodzin chłopców, Aneta Zając w swoim domu urządziła im przyjęcie dla najbliższej rodziny. Z powodu obostrzeń covidowych mogła tylko zaprosić pięciu gości. Mimo ograniczeń chłopcy i tak bawili się świetnie, a w domu pojawiły się przepiękne okolicznościowe dekoracje. Nie mogło zabraknąć takich atrakcji jak balony z helem. Aktorka postanowiła pokazać fragment dekoracji z urodzin synów w sieci.

dekoracje #for #my #boys 🤍 pożyczyli mi do zdjęcia ✌️😁 - napisała rozbawiona

Balony z helem to must have na imprezach okolicznościowych nie tylko z okazji urodzin dzieci.

Aneta Zając ma doskonały kontakt z 10-letnimi bliźniakami. Mimo tego, że nie pokazuje w sieci ich wizerunku, to czasami zdradza, jakie nastroje panują u niej w domu. Nie jest tajemnicą, że chłopcy traktują swoją mamę jak księżniczkę! Niedawno zafundowali jej "leniwą niedzielę" serwując pyszny posiłek! Myślicie, że w przyszłości również wybiorą karierę w show-biznesie? Póki co, ich mama dba o ich prywatność, aby w przyszłości sami mogli zdecydować czy chcą udzielać się w sieci.

Aneta Zając pokazała archiwalne zdjęcie synów z okazji ich 10. urodzin. Jak sama wspomniała, zrobiła to za ich zgodą.

Robert i Michał obchodzili niedawno swoje 10. urodziny. Aneta Zając pokazała w sieci, jak udekorowała dom z okazji ich święta! Nie zabrakło balonów z helem. W końcu kto ich nie lubi!

Aneta Zając ma przepiękną więź ze swoimi dziećmi. Od najmłodszych lat liczy się również z ich zdaniem. Szczególnie tym, w kwestii publikowania ich zdjęć w sieci. Aktorka nie pokazuje ich twarzy na swoich profilach społecznościowych.