Jadzia Nalepa w "Dużych Dzieciach" była gwiazdą! Jak dziś wygląda ulubienica widzów?

Któż nie pamięta rezolutnej Jadzi Nalepy, która bardzo szybko stała się gwiazdą "Dużych Dzieci"? Dziś już jest dorosłą kobietą i studiuje na jednej z włoskich prestiżowych uczelni. Jak teraz wygląda i czym zajmuje się dziewczynka, którą pokochały miliony Polaków? Zobaczcie!

"Duże dzieci": Jak dziś wygląda Jadzia Nalepa, którą pokochali Polacy?

Jadzia Nalepa była gwiazdą programu "Duże Dzieci" emitowanego na antenie TVP w latach 2005-2008. Format prowadził Wojciech Mann, a towarzyszyło mu grono niezwykle mądrych maluchów w wieku od 6 do 9 lat, które dyskutowały z zaproszonymi gwiazdami na poważne, a czasami kontrowersyjne tematy.

Grono fanów Jadzi rosło z odcinka na odcinek, w którym występowała. Widzowie uwielbiali słuchać, co ma do powiedzenia, a jej wypowiedzi często były rozbrajające. Jadzię charakteryzowało nie tylko to, że jest wygadana i inteligentna, ale miała również sposób bycia godny małej damy!

Wróżono jej karierę telewizyjną. Już w 2006 roku została uhonorowana tytułem "osobowości telewizyjnej" w plebiscycie magazynu "Elle". 7-latka w tej kategorii pokonała Kamila Durczoka i Kubę Wojewódzkiego:

Wygrałam, bo jestem fajna, mądra, bo mam poczucie humoru i jestem komunikatywna. I tylko ja zauważyłam, że lwy w zoo mają smutne oczy. (...) Nie jestem mądrzejsza niż pan Durczok, ale na pewno bardziej komunikatywna niż pan Wojewódzki - mówiła wówczas 7-latka.

Jadzia Nalepa przez krótką chwilę zaistniała również w show biznesie. Wystąpiła gościnnie w takich programach jak "Gwiezdny cyrk" czy "Jak oni śpiewają", a nawet zagrała w filmie Janusza Kamińskiego pt. "Hania".

Ostatecznie Jadzia Nalepa nie kontynuowała przygody w świecie mediów i skupiła się na nauce. Jej mocną stroną były nauki ścisłe a w liceum interesowała się architekturą i to właśnie z tym wiąże swoją przyszłość. Aktualnie Jadzia Nalepa ma już 20 lat i studiuje architekturę na dwóch prestiżowych uczelniach na Politechnice Krakowskiej oraz od września dodatkowo jeszcze na Politechnice Mediolańskiej. Zobaczcie, jak się zmieniła!

Jadzia Nalepa była ulubienicą widzów programu "Duże dzieci". Rezolutna dziewczynka zawsze miała coś do powiedzenia, a jej uroczy sposób bycia sprawił, że stała się najbardziej charakterystycznym dzieckiem w programie!

East News

Jej popularność w programie "Duże dzieci" pozwoliła jej później brać udział w innych telewizyjnych projektach. Pojawiła się m. in. w "Tylko nas dwoje" czy w "Gwiezdnym cyrku", gdzie zastąpiła w jednym odcinku samą Marylę Rodowicz!

Dziś Jadzia Nalepa jest już dorosła.

Facebook

Jadzia Nalepa ma 21 lat i studiuje architekturę na Politechnice Krakowskiej, a we wrześniu 2020 roku rozpoczęła naukę na tym samym kierunku na Politechnice Mediolańskiej. Poznalibyście ją dzisiaj?