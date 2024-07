Agnieszka Kaczorowska już wkrótce zastąpi ciężarną Agnieszkę Sienkiewicz w spektaklu "Kochanie na kredyt". Gwiazda serialu "Klan" będzie musiała współpracować z Tomaszem Jacykowem, który w rozmowie z nami przyznaje, że wiele razy krytykował stylizacje Agnieszki Kaczorowskiej. Stylista jest odpowiedzialny za kostiumy, jakie zobaczymy w spektaklu, a więc będzie ubierał też aktorkę. Jak wyglądało ich pierwsze spotkanie? Tomasz Jacyków miał pewne obawy...

Agnieszka jest przemiłą osobą. Ja nigdy wcześniej nie miałem z nią do czynienia. Mało tego, miałem obawy pewne. Dlatego, że ja naprawdę nie oszczędzam jej w "Gwiazdach na dywaniku"- właściwie jeżeli tam trafia to zwykle mamy z Joanną bardzo poważne zastrzeżenia. Ona zdawała się w ogóle jakby nie widzieć o tym, że to właśnie ja. - przyznał Tomasz Jacyków.