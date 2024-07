Pojawiają się kolejne komentarze znanych osób na temat afery z udziałem Jerzego Zelnika. Wczoraj głos zabrała m.in Paulina Młynarska oraz Beaty Tyszkiewicz, a dziś do grona gwiazd komentujących tę sprawę dołączył również Jacek Poniedziałek. Aktor wyraził swoją opinię na profilu na Facebooku. Poniedziałek dosadnie i stanowczo skrytykował tę, jak to nazwał, "mistyfikację":

Przypomnijmy, że Jerzy Zelnik uległ prowokacji, przygotowanej przez Kubę Wojewódzkiego dla Rock Radia, z której miało wynikać, że Zelnik w rozmowie z dziennikarzem ustalił tzw. "czarną listę" aktorów, którzy po zwycięstwie PiS w wyborach parlamentarnych, mieliby zostać skierowani na wcześniejszą emeryturę. Aktor jest oburzony całą sprawą i ma pretensje do Kuby Wojewódzkiego.

Głos w sprawie zabrał także Andrzej Saramonowicz, który na swoim profilu na Facebooku. Jego opinia na ten temat jest skrajnie odmienna od zdania Jacka Poniedziałka. Scenarzysta i reżyser przestrzega przed przesadnym bronieniem Jerzego Zelnika:

Zanim już wszyscy zaczną wystawiać Jerzemu Zelnikowi świadectwa dobroci i moralności, jeden cytat z niego: "Dla niektórych coś takiego małego (chodzi o zarodki - AS) to nie jest człowiek. Dla mnie to jest człowiek. A my traktujemy to jak jakiś śmieć. Rodzą się z tego in vitro liczne dzieci koszmarnie chore, połamane". To, że większość ludzi uległa złudzeniu, że Zelnik o Barcisiu mówił w skali 1:1 (czyli, że tak wyglądała rozmowa), nie znaczy jeszcze, by teraz zapewniać o jego szlachetności ogólnej. Bo nadal pan Jerzy w wielu kwestiach pozostaje funkcjonariuszem głupoty i zabobonu.