Aferę z udziałem Jerzego Zelnika komentują coraz to nowe osoby. Odniosła się do niej nawet Beata Tyszkiewicz. Głos w sprawie zabrały również inne znane osobistości: Witold Pyrkosz, Wiktor Zborowski i Paulina Młynarska.

W zeszłym tygodniu nagłośniono audycję Kuby Wojewódzkiego w Rock Radio, w której dziennikarze zadzwonili do Jerzego Zelnika, podając się za ludzi z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Dziennikarze zapytali Jerzego Zelnika, kto z aktorów powinien zostać skierowany na wcześniejszą emeryturę. Aktor wskazał Artura Barcisia. Z audycji miało też wynikać że aktor miał wybrać Barcisia, bo źle się wypowiadał na temat prezydenta Dudy. Cała sprawa budzi mieszane uczucia i takie też są nastroje wśród gwiazd. W środowisku wrze, a sam aktor obstaje przy swojej wersji, twierdząc, że cała rozmowa to bezczelna manipulacja, a słowa, które rzekomo wypowiada, nigdy nie padły z jego ust. Podobno zostały one dograne później. Radiowcy z Rock Radia z kolei zapewniają, że nagranie rozmowy, które przedstawili jest oryginalne i nikt w nim nic nie zmieniał. Jerzy Zelnik jest oburzony i winą za aferę obarcza Kubę Wojewódzkiego.

Gwiazdy komentują aferę z Jerzym Zelnikiem

Beata Tyszkiewicz w wywiadzie dla "Super Expressu" powiedziała:

To takie niefortunne i nietaktowne z jego strony. Myślę, że Jurek Zelnik jest niespełnionym aktorem, miał tragedie rodzinne i coś mu się stało... Może jemu coś się wydaje? Może wydaje mu się, że rządzi?

Podobne zdanie na ten temat ma także znany aktor Witold Pyrkosz:

Jestem daleki od wszelkiej polityki i dziwię się takim ludziom, którzy się polityką tak pasjonują, że nawet sobie, że tak powiem, ubliżają - powiedział Pyrkosz w wywiadzie z tym samym tabloidem.

Dosadniejszych słów użył Wiktor Zborowski:

No i d... Mleko się rozlało. Smutno i wstyd - napisał w Internecie.

W obronie Jerzego Zelnik stanęła natomiast dziennikarka Paulina Młynarska, która w swoim felietonie dla onet.pl napisała pod adresem Kuby Wojewódzkiego:

Podpucha, której obaj z Mikołajem Lizutem się dopuściliście wobec Jerzego Zelnika nie obnaża niczego, poza waszym okrucieństwem i megalomanią.

Młynarska ostro krytykuje Kubę Wojewódzkiego, zarzucając mu, że zapoczątkował stosowanie brutalnego, dosadnego języka w mediach. Według niej to Wojewódzki jako pierwszy był autorem "brutalnego linczu" uczestników programu "Idol", w którym był jurorem.

Jerzy Zelnik twierdzi, że jego wypowiedzi zostały zmanipulowane.

Czy Kuba Wojewódzki odpowie na krytykę Pauliny Młynarskiej?

