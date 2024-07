Wybór Andrzeja Dudy na prezydenta od początku budził wiele emocji w świecie polityki, ale też show-biznesu. Wiele gwiazd popierało Bronisława Komorowskiego, wśród nich był Tomasz Karolak czy Anna Czartoryska, która namawiała do głosowania na kandydata PO.

Na Andrzeja Dudę chyba nie głosował też Jacek Poniedziałek. Aktor dodał na swoim Facebooku wpis, w którym ostro skrytykował urzędującego prezydenta za to, że na poniedziałkowych obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej nie przywitał się z Ewą Kopacz. Politycy nie rozmawiali ze sobą, ani nie podali sobie ręki.

“W tym plastikowym wytworze pisowskich PR-owców, który został prezydentem przez pomyłkę (bo nikt mi nie powie, że ktoś z nich wierzył w sukces Dudy, i że on sam nie był skrajnie zaskoczony wygraną) jak w soczewce skupiają się wszystkie najgorsze cechy ludzi tej paranoidalnej formacji: mściwość, małostkowość, mentalny przerost grasicy, obrażalstwo, dzielenie na gorszych i lepszych, lizusostwo. A teraz jeszcze donosicielstwo do obcego państwa! Niepodanie ręki kobiecie, do tego premierowi kraju, którego jest się prezydentem to chamstwo, prostactwo i gówniarstwo. Mały plastikowy obrażalski laluś!” - napisał Poniedziałek.