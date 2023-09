Jacek Łągwa z Ich Troje pokazał swoje nowe zdjęcie. Fani: "Oddajcie oryginalnego Jacka"

Jacek Łągwa udzielił pierwszego od dawna wywiadu! Członek legendarnej grupy Ich Troje w rozmowie z Plejadą.pl opowiedział m.in. o współpracy z Michałem Wiśniewskim. Kompozytor największych hitów zespołu zdradził najdziwniejsze zachcianki czerwonowłosego wokalisty. Niektóre z nich robią do dziś spore wrażenie. Jacek Łągwa w cieniu Michała Wiśniewskiego: Nie jestem typem frontmana Bez Jacka Łągwy nie byłoby tak wielkich hitów Ich Troje jak "Powiedz", "A wszystko to.." czy "Zawsze z Tobą chciałbym być". Łągwa od lat nie tylko komponuje utwory dla zespołu, ale do części z nich pisze także teksty, a niektóre wykonuje solo lub razem z zespołem. Ponadto - zajmuje się również księgowością! I choć ciąży na nim tak wiele obowiązków, zawsze pozostawał w cieniu Michała Wiśniewskiego. Czy mu tu przeszkadza? Nie. Bardzo mi to odpowiadało i nadal odpowiada. Nie jestem typem frontmana. Lepiej sprawdzam się w drugim rzędzie. Gdyby porównać nasz zespół do samochodu, to Michał jest jego karoserią, a ja silnikiem. On błyszczy i robi show, a ja muzycznie popycham wszystko do przodu. I naprawdę jest mi z tym dobrze - mówi Łągwa w rozmowie z plejada.pl. Zobacz także: Eurowizja: Michał Wiśniewski już dwa razy występował w konkursie. Czy "Ich troje" zobaczymy po raz trzeci? Przy okazji Jacek zdradził również, jakie szalone pomysły miał swego czasu Michał Wiśniewski: [...] Pamiętam, jak po wydaniu piątej płyty wpadł na pomysł, żeby zrobić dwupoziomową scenę na zbliżającą się trasę koncertową. Powiedziałem mu, że gdybyśmy grali wszystkie koncerty w jednej hali, świetnie by się to sprawdziło, natomiast jeżdżenie z tym po kraju jest niewykonalne. On się uparł, więc nie próbowałem go już przekonać, że jest to...