Janina Borońska-Łągwa była polską aktorką, która zyskała popularność dzięki roli w serialu „Stawka większa niż życie”. W pierwszym odcinku tej produkcji wcieliła się w postać radiotelegrafistki Ireny, zyskując sympatię widzów i na stałe zapisując się w historii polskiej telewizji.

Poza rolą w „Stawce większej niż życie” aktorka pojawiła się w licznych produkcjach filmowych i serialowych. Jej filmografia obejmuje m.in. filmy: „Beata”, „Czekam w Monte Carlo”, „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”, „Profesor na drodze” oraz „Znachor” z 1981 roku. Na małym ekranie widzowie mogli ją zobaczyć w serialach „Doktor Ewa”, „Siedem stron świata” i „Janka”.

Jacek Łągwa z Ich Troje poinformował o śmierci mamy

W czwartek wieczorem, 5 lutego informację o śmierci Janiny Borońskiej-Łągwy przekazał przez jej syn, Jacek Łągwa. W emocjonalnym wpisie na Facebooku muzyk pożegnał matkę, która przez długi czas zmagała się z poważną chorobą.

Jacek Łągwa, znany jako współzałożyciel zespołu Ich Troje, nie ukrywał bólu po stracie matki. Choć nie podał więcej szczegółów dotyczących okoliczności jej śmierci, jego słowa poruszyły tysiące internautów.

Fala kondolencji w sieci po śmierci Janiny Borońskiej-Łągwy

Wkrótce pod pożegnalnym wpisem Jacka Łągwy pojawiły się setki komentarzy. Internauci wyrażali swoje współczucie i żegnali aktorkę. W komentarzach można było przeczytać m.in.: „Bardzo smutna wiadomość, wyrazy współczucia. Moja ulubiona Ciocia zajączek”, „Jacku przyjmij moje najszczersze kondolencje”, „Wyrazy współczucia Jacku dla Ciebie i całej Twojej rodziny. Niech spoczywa w pokoju i cieszy się w niebie z doborowego towarzystwa”, „Strasznie smutno”, „Trzymaj się”.

Jacek Łągwa - kim jest syn Janiny Borońskiej-Łągwy?

Jacek Łągwa to popularny muzyk i wokalista, współzałożyciel zespołu Ich Troje. Prywatnie był synem Janiny Borońskiej, z którą łączyła go silna więź. Artysta jest znany z takich przebojów jak „A wszystko to (bo ciebie kocham)” czy „Zawsze z tobą chciałbym być”.

Choć na co dzień nie dzieli się zbyt często swoim życiem prywatnym, tym razem postanowił publicznie poinformować o stracie matki. Jego szczere słowa spotkały się z ogromnym odzewem.

Zobacz także: Nie żyje polski młody raper. Siostra przerwała milczenie i ujawniła okoliczności