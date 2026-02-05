Nie żyje polski młody raper. Siostra przerwała milczenie i ujawniła okoliczności
Nie żyje Damian Chatys, znany jako Chati. Polski youtuber zmarł w sierpniu ubiegłego roku. Jego nagłe zniknięcie z mediów społecznościowych wywołało mnóstwo pytań. Wreszcie jego siostra przerwała milczenie i opowiedziała o dramatycznych okolicznościach śmierci Damiana Chatysa.
Damian Chatys, znany szerzej jako Chati, był polskim youtuberem i twórcą internetowym, który zdobył popularność dzięki swoim materiałom poświęconym tematyce rapu. Publikował nagrania komentujące wydarzenia ze świata muzyki, a także prezentował własne utwory. Jego kanał cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego twórczość miała wpływ na wielu młodych ludzi.
Damian Chatys nie żyje. Młody twórca internetowy i raper mówił o problemach zdrowotnych
W pewnym momencie Chati przestał publikować nowe treści w sieci. To nagłe zniknięcie wzbudziło niepokój wśród fanów i uruchomiło spekulacje dotyczące jego stanu zdrowia. Jak się później okazało, Damian przez osiem lat zmagał się z chorobą, która z czasem przybrała na sile. Chati walczył z depresją. Teraz głos zabrała siostra youtubera, która przekazała bardzo smutne wieści.
Siostra youtubera ujawniła okoliczności śmierci
W sierpniu ubiegłego roku Damian Chatys zmarł w szpitalu psychiatrycznym. Przez kilka miesięcy okoliczności jego śmierci pozostawały nieznane. Dopiero po dłuższej przerwie siostra Damiana postanowiła podzielić się prawdą z jego fanami za pośrednictwem TikToka. Jak wyjaśniła, chciała uciąć spekulacje i zwiększyć świadomość na temat depresji.
Żeby nakreślić wam, o co chodzi, to wiele osób, które go oglądało, wie, że Damian chorował na depresję. On nie krył się z tym. Stworzył też pewną kampanię, jaką jest My Depression, która miała szerzyć wiedzę na temat, jak bardzo trudna i zdradliwa jest to choroba. Niestety Damian przegrał swoją walkę z tą chorobą
Dodała również, że do depresji doszła nerwica lękowa oraz uzależnienie od leków. Siostra przyznała, że postanowiła ujawnić te szczegóły z uwagi na szacunek do zmarłego brata.
Do samej depresji, na którą chorował 8 lat, doszła nerwica lękowa oraz uzależnienie od leków, które przepisywali mu lekarze. (...) Zdecydowałam się nagrać ten filmik, żeby to wyjaśnić, bo uważam, że on na to zasługuje
Damian Chatys mówił o walce z depresją
Damian Chatys nie unikał tematów związanych ze zdrowiem psychicznym. Wręcz przeciwnie - otwarcie mówił o własnych doświadczeniach, próbując wspierać innych zmagających się z podobnymi problemami. Jednym z jego działań była kampania „My Depression”, której celem było uświadamianie, jak skomplikowaną i zdradliwą chorobą jest depresja. Projekt ten miał na celu przełamywanie tabu i dodawanie odwagi osobom w kryzysie psychicznym.
Damian był osobą znaną w świecie internetu i wiele osób rozpoznało go pod jednym z moich TikToków opublikowanych w grudniu. Pojawiło się bardzo dużo pytań o to, co się stało, dlatego zdecydowałam się wyjaśnić sytuację. Nie robię tego dla sensacji ani z potrzeby tłumaczenia się, tylko po to, żeby uciąć spekulacje, a także podnieść świadomość na temat depresji i jak poważna choroba to jest
Po opublikowaniu przez siostrę Damiana nagrania na TikToku, fani natychmiast zaczęli wyrażać swój smutek i współczucie. W komentarzach dominowały wyrazy żalu, wsparcia oraz osobiste wspomnienia związane z Chatysem. „Serce pęka”, „Chati jeden z wielu, który robił mi dzieciństwo”, „Współczuję", „Trzymaj się kochana, to musi być niewyobrażalna strata i ból, dużo siły dla ciebie i rodziny”, „Mocno ściskam”, czytamy w komentarzach.
Jeśli masz objawy kryzysu emocjonalnego pamiętaj, że Polsce dostępnych jest kilka bezpłatnych, całodobowych infolinii, na których znajdziesz pomoc.
Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, telefon: 800 702 222;
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.
