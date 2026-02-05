Janina Borońska-Łągwa była cenioną aktorką filmową i teatralną, związaną z łódzkim środowiskiem artystycznym. Urodziła się w 1943 roku. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi, gdzie zdobywała doświadczenie, które zaowocowało późniejszą karierą na scenie i w filmie. Była żoną aktora Andrzeja Łągwy, z którym występowała na deskach Teatru Nowego w Łodzi. Ich synem jest Jacek Łągwa – znany muzyk i wokalista zespołu Ich Troje.

Nie żyje mama Jacka Łągwy

Janina Borońska-Łągwa zmarła 5 lutego 2026 roku po długiej chorobie. Miała 82 lata. O jej śmierci poinformował publicznie syn, Jacek Łągwa, publikując poruszający wpis:

Z przykrością zawiadamiam, że dziś po długiej chorobie odeszła moja mama Janina Borońska-Łągwa napisał pogrążony w żałobie muzyk.

Aktorka przez wiele lat nie występowała publicznie, jednak jej dorobek pozostał w pamięci widzów.

Kim była Janina Borońska-Łągwa

Kariera Janiny Borońskiej-Łągwy rozpoczęła się w 1966 roku, gdy zadebiutowała w filmie „Beata”. Rok później ukończyła studia aktorskie w łódzkiej uczelni. Przez wiele lat związana była z Teatrem Nowym w Łodzi, gdzie występowała razem z mężem. Widzowie mogli oglądać ją w licznych filmach i serialach, gdzie wcielała się w wyraziste role drugoplanowe. Jej aktorskie kreacje zapisały się w pamięci widzów, mimo że nie występowała w głównych rolach. Była ceniona za naturalność i autentyczność w grze aktorskiej.

Janina Borońska-Łągwa w „Znachorze” i kultowych produkcjach

Jedną z najbardziej zapamiętanych ról Janiny Borońskiej-Łągwy była rola asystentki profesora Rafała Wilczura w kultowym filmie „Znachor”. Aktorka zagrała także w „Stawce większej niż życie”, wcielając się w postać radiotelegrafistki Ireny. Wystąpiła również w „Jak rozpętałem drugą wojnę światową” jako Elżbieta, a także w serialu „Doktor Ewa”. Jej kreacje były ważnym elementem tych produkcji, przyczyniając się do ich popularności. Pomimo że nie grała pierwszoplanowych ról, jej postaci były wyraziste i zapamiętywane przez widzów.

Za swoje zasługi dla kultury Janina Borońska-Łągwa została dwukrotnie uhonorowana przez państwo. W 1985 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2000 roku - Złoty Krzyż Zasługi.