Jacek Kurski odpowiada na krytykę Korony Królów

Jacek Kurski, który w rozmowie z portalem broni serialu nie ukrywa również, że oglądalność "Korony Królów" zaczęła spadać.

Spodziewałem się wyników zbliżonych do „Klanu”, a są prawie dwa razy wyższe. Co prawda oglądalność spada, ale wygląda na to, że widownia się stabilizuje. Od dwudziestego odcinka telenowela robi się fascynująca: akcja się dociera, tempo będzie szybsze- zapewnia Jacek Kurski.