Jacek Kopczyński z nową partnerką na premierze. Gwiazdor nie puszczał dłoni wybranki

Maciej Stuhr pojawił się na gali wręczenia Europejskich Nagród Filmowych we Wrocławiu, a w trakcie jednego ze swoich wejść na scenę, po raz pierwszy pokazał publicznie swojego syna Tadeusza i sam oficjalnie go powitał w telewizji - podkreślił, że to debiut Tadeusza! Przed państwem mój syn Tadeusz Stuhr. To jego telewizyjny debiut – powiedział Maciej Stuhr ze sceny. Maciej Stuhr nigdy wcześniej nie pokazywał publicznie swojego 3-miesięcznego syna Tadeusza, dlatego dla wieku gości, jak i widzów przed telewizorami było to spore zaskoczenie. Aktor na gali pojawił się ze swoją żoną Katarzyną Błażejewską, która podczas imprezy opiekowała się ich synem, a później chętnie pozowała z mężem do zdjęć. Przypominamy, że na 29. ceremonii Europejskich Nagród Filmowych 2016 we Wrocławiu pojawiło się wiele gwiazd m.in. Magda Mołek, Weronika Rosati czy Agnieszka Woźniak-Starak z mężem Piotrem, ale też gwiazdy światowego kina - Pierce Brosnan czy Pedro Almodóvar. ZOBACZ: Plejada gwiazd na rozdaniu Europejskich Nagród Filmowych! Stylizacje jak na Oscarach! ZDJĘCIA Maciej Stuhr pojawił się niespodziewanie na scenie ze swoim synkiem Tadeuszem. "Przed państwem mój syn Tadeusz Stuhr. To jego telewizyjny debiut" - powiedział. Maciej Stuhr na gali pojawił się z żoną Katarzyną: Para rzadko pokazuje się razem na salonach, ale tym razem zrobili wyjątek!