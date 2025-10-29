W drugiej połowie października koalicja rządząca zaprezentowała projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Przedstawiony przez przedstawicieli Lewicy i PSL dokument ma być alternatywą dla wielokrotnie zapowiadanego projektu ustawy o związkach partnerskich. Jak deklarują jego autorzy, propozycja ma ułatwić życie osobom żyjącym w związkach nieformalnych.

Ustawa reguluje takie kwestie jak prawo do informacji medycznej, wspólne rozliczanie się, dziedziczenie, renta rodzinna oraz sprawy majątkowe. Jednak nie wprowadza zmian w stanie cywilnym i nie daje możliwości zawarcia małżeństwa.

Jacek Jelonek nie jest zadowolony ze zmian w prawie dla par jednopłciowych

Model i aktywista LGBT Jacek Jelonek, znany z programu „Prince Charming”, w rozmowie z Plejadą nie kryje rozczarowania rządową propozycją. Choć przyznaje, że to pierwszy krok w dobrą stronę, w jego opinii jest to zaledwie półśrodek.

Doceniam, że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w ogóle powstał, bo przez lata był zamiatany pod dywan, a każdy krok w stronę równości jest krokiem we właściwym kierunku. Wreszcie pojawia się konkretne rozwiązanie, które może ułatwić życie wielu ludziom pozostającym w związkach nieformalnych powiedział Jelonek.

Jego zdaniem dokument nie odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące równości i uznania par jednopłciowych przez państwo. „Zamiast odwagi politycznej dostajemy kolejne uniki”, dodał stanowczo.

Nazwanie tego projektu „kompromisem” jest eufemizmem. To raczej półśrodek, który ma uciszyć temat, zamiast go rozwiązać. Omija on bowiem najważniejsze pytanie o równość i uznanie. Zamiast odwagi politycznej dostajemy kolejną grę pozorów dodał.

Jacek Jelonek nie kryje rozczarowania przed ślubem

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej przewiduje szereg ułatwień dla osób pozostających w związkach nieformalnych. Mowa o dostępie do informacji medycznej, wspólnym rozliczaniu podatkowym, dziedziczeniu bez testamentu czy możliwości uzyskania renty rodzinnej.

Jednak, jak zaznacza Jacek Jelonek, większość z tych przywilejów można było już wcześniej zapewnić sobie za pomocą umów notarialnych.

To ważne, że mówimy o prawie do informacji medycznej, dziedziczeniu czy wspólnym rozliczaniu się. Nie ukrywajmy, że to realne udogodnienia, aczkolwiek większość z nich mogliśmy i nadal możemy sami zabezpieczyć umowami notarialnymi przyznał Jelonek.

Zawsze wierzyłem, że nawet małe kroki mogą prowadzić do dużych zmian. Ale ile można stać w miejscu? Ten projekt to raczej długie przebieranie nogami niż rzeczywisty marsz naprzód dodał.

Jelonek i Kubiak – historia związku i walka o równość

Jacek Jelonek i jego partner Oliwer Kubiak poznali się w 2021 roku podczas programu „Prince Charming”. Od tego czasu tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych jednopłciowych związków w Polsce. W 2024 roku para się zaręczyła i otwarcie deklaruje chęć zalegalizowania swojego związku w kraju. Obecnie Jelonek i jego partner szykują się do ślubu.

We wspólnym komiksie „Love Story Called Life” zaprezentowali historie par jednopłciowych i przedstawili wzory umów notarialnych, które pomagają zabezpieczyć prawa partnerów. Ich działania od lat mają na celu walkę o równość małżeńską i większą widoczność osób LGBT w przestrzeni publicznej.

