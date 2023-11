1 z 5

Dziś mija trzecia rocznica śmierci Anny Przybylskiej. Z biografii "Ania" dowiadujemy się, że gwiazda żyła szybko i chciała osiągnąć wszystko jak najszybciej się da. Szczególnie jeśli chodzi o męża i rodzinę. W swoim życiu miała trzy poważne związki - z Jackiem, Dominikiem Zygrą oraz Jarosławem Bieniukiem.

Kiedy zakochała się na poważnie pierwszy raz? Gdy miała 18 lat. Poznała Jacka i wyprowadziła się dla niego z domu. Kim był i dlaczego się rozstali?

Jacek był o 4 lata starszy od Anny Przybylskiej. Aktorka poznała go po nakręceniu "Ciemnej strony Wenus". Okazało się, że wcześniej, jeszcze w liceum, był partnerem Gosi Rudowskiej, jej menadżerki. Ania oznajmiła po kilku miesiącach związku z Jackiem, że wyprowadza się do niego, do mieszkania po jego rodzicach.

Mama nie była zachwycona, że córka mając 18-lat chce iść w dorosłość. Ale zarabiała już na siebie sama. Jej siostra Agnieszka ubolewała, że po tym jak siostra się wyprowadziła, nie miały z nią kontaktu.

Jacek odciął ją od wszystkich, nawet ode mnie czy od Gosi, chciał mieć ją na wyłączność. Kiedy oznajmiła nam, że chce się wyprowadzić byłam w szoku. Powiedziałam jej, że chyba oszalała. Razem z mamą wylałyśmy morze łez, ale ona mimo to postawiła na swoim. Powiedziała, że chce spróbować, że już zarabia i oczywiście, że się zakochała.

Miłością do Jacka Przybylska tłumaczyła, że po liceum nie zdecydowała się na wyjazd do Warszawy i studia w szkole teatralnej, o której tak marzyła. Chciała zostać z nim w Gdyni. Czasem po kłótni wracała z torbą do domu, ale szybko się godzili.

Jest starszy ode mnie, bardziej odpowiedzialny i czasami traktuje mnie jak dziecko. Może dlatego, że czasem rzeczywiście zachowuję się niepoważnie. Potrafię wypić wino, a potem radośnie śpiewać na ulicy, nie zwracając uwagi czy ktoś na mnie patrzy. Gdy idziemy do restauracji, on przypomina mi, żebym zabrała z domu sweterek, bo może zrobi się chłodno. Przy obiedzie, żebym zjadła surówkę. Jest takim chłopakiem opiekunem - mówiła Przybylska o Jacku w pierwszych wywiadach.

