Niedawno media zelektryzowała wiadomość, że Jacek Borkowski zakochał się! Minęły dwa lata od śmierci żony. Najwyraźniej aktor poczuł się już gotowy na... nową miłość. Jak donosi magazyn „Flesz" jest gotowy, bo poznał wyjątkową kobietę. Aktor poznał nią przez internet kilka tygodni temu. Jego ukochana ma na imię Katarzyna i pochodzi z Trójmiasta. Ale po fali pierwszych doniesień w gazetach chciałaby pozostać w cieniu tak długo, jak tylko się da. Jacek Borkowski to szanuje. W końcu stawka jest wysoka. Jest nią... miłość!

Nie wstydzę się tego, co powiedziałem jednej z gazet, ale na tym na razie poprzestanę. Chciałbym chronić drugą osobę na przykład przed atakami obcych osób w Internecie. Za bardzo mi na niej zależy – tłumaczy „Fleszowi” Borkowski.

Najwyraźniej aktor ceni sobie to, co go w życiu spotkało. Ostatnie dwa lata były dla niego bardzo ciężkie. Sam wychowuje dwoje nastoletnich dzieci. O tym, jak sobie poradził i co musiał przejść do tej pory czytaj w najnowszym numerze magazynu „Flesz".

Po smieric żony w 2016 roku aktor wychowuje sam dwoje dzieci: Jacka i Magdalenę.

Jacek Borkowski od 17 lat gra w serialu „Klan" kontrowersyjną postać Rafalskiego. Tyle lat też znają się z planu filmowego z Anna Powierzą.