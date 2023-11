Karolina Borkowska jest owocem z pierwszego małżeństwa Jacka. Dziewczyna sama już doczekała się dziecka. Choć ma z ojcem świetny kontakt, do tej pory nie poznała jeszcze jego nowej ukochanej. Dlaczego? Czyży miała coś przeciwko?

- Karolina jest od dawna dorosła. Powiedziała mi: "Tato, to jest twoje życie, rób co chcesz". Ona mam męża i dziecko, to po co miałaby tatusia pouczać? - stwierdza Jacek Borkowski w rozmowie z "Twoim Imperium".