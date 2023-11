Izabela Trojanowska była jedną z najbliższych osób Agnieszce Kotulance, która zmarła 20 lutego 2018, najprawdopodobniej w wyniku wylewu. Aktorka i piosenkarka w rozmowie z "Na żywo" pierwszy raz zabrała głos w sprawie śmierci Kotulanki.

Izabela Trojanowska znała Agnieszkę Kotulankę od lat, występowały razem w serialu "Klan". Kiedy zaczęły się jej problemy z chorobą alkoholową, jedną z osób, która wspierała gwiazdę, była właśnie Trojanowska. Piosenkarka w rozmowie z "Na żywo" ucina jednak jej temat:

Głos w sprawie śmierci pani Agnieszki zabrał również reżyser "Klanu", Paweł Chmielewski.



Wszystkim jest nam bardzo przykro, że tak to się skończyło. Wierzyłem, że sobie poradzi, niestety... Mam wielki sentyment do Agnieszki, bo grała w moim debiucie w Teatrze Telewizji, w spektaklu "Stroiciel". Zapamiętam ją, jako aktorkę, która bardzo lubiła pracować z dziećmi i świetnie jej to wychodziło. Umiała zaimprowizować scenę pod ich spontanicznie zachowanie, a proszę mi wierzyć, nieliczni aktorzy to potrafią - mówi.