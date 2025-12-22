Izabela Macudzińska to polska celebrytka, influencerka i projektantka mody, która zdobyła szeroką rozpoznawalność dzięki udziałowi w popularnym reality show „Królowe życia” emitowanym w telewizji TTV. Od lat przyciąga uwagę widzów swoją barwną osobowością, luksusowym stylem życia oraz częstymi metamorfozami wizerunku. I właśnie pochwaliła się kolejną zmianą w swoim wyglądzie!

Izabela Macudzińska zmieniła fryzurę

Izabela Macudzińska to prawdziwa królowa metamorfoz fryzur. Celebrytka regularnie eksperymentuje ze swoim wizerunkiem, szczególnie z włosami. Przez lata jej Instagram był pełen zmian: od platynowego blondu, przez długie, doczepiane włosy sięgające pasa, aż po burzę bujnych loków czy krótsze cięcia do ramion - wszystko to spotykało się z ogromnym zainteresowaniem fanów.

Ostatnio jednak Izabela Macudzińska stawia na powrót do jak najbardziej naturalnego wyglądu - niedawno zmniejszyła usta i zdjęła długie doczepy. Teraz pochwaliła się nową fryzurą - jak się okazało, postawiła na long boba. Efekty jej metamorfozy możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Fani zachwyceni metamorfozą Izabeli Macudzińskiej

Pod najnowszą rolką Izabeli Macudzińskiej, na której możemy podziwiać jej metamorfozę fryzury, szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Internauci są zgodni, że jest to zmiana na duży plus.

-10 lat od razu serio mega

Zdecydowanie najlepiej

O ile lat młodziej, piekne

W tych włosach najpiękniej - piszą zachwyceni internauci

A Wam, jak się podoba?

