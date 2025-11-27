Izabela Macudzińska, znana widzom z programów „Królowe życia” i „Diabelnie boskie”, przeszła metamorfozę. Celebrytka, która przez lata znana była z zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej, tym razem postawiła na naturalność. Jakiś czas temu w swoich mediach społecznościowych opublikowała nagranie, w którym zaprezentowała się bez doczepianych włosów i poinformowała, że rozpuściła kwas w ustach.

W opisie do nagrania dodała:

No dobra, pokazałam je - czym nawiązała do swojego nowego wyglądu

Zobaczcie, jak dziś wygląda Izabela Macudzińska!

Metamorfoza Izabeli Macudzińskiej zachwyciła fanów

Decyzja Izabeli Macudzińskiej o rozpuszczeniu kwasu z ust i zdjęciu doczepianych włosów odbiła się szerokim echem wśród jej fanów. W nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać, jak celebrytka przechodzi zabieg w gabinecie kosmetycznym. Jej nowe, bardziej naturalne oblicze zostało bardzo ciepło przyjęte przez jej obserwatorów. Internauci w swoich komentarzach nie pozostawili wątpliwości - ich zdaniem ta metamorfoza to strzał w dziesiątkę.

Milion razy lepiej. I ta długość włosów idealnie do Pani pasuje

Super, dużo lepiej teraz

Nie mogę się napatrzeć, jak ładnie w takich naturalnych

Naturalne dużo ładniejsze - piszą internauci

Macudzińska wciąż cieszy się ogromną popularnością

Choć nowe odcinki "Królowych życia", dzięki którym Macudzińska zyskała popularność, nie są już realizowane od kilku lat, to jednak sama Izabela do dziś cieszy się ogromną sympatią i zainteresowaniem ze strony tysięcy fanów. Tylko na Instagramie jej losy śledzi blisko 600 tys. internautów. Tym razem szerokim echem odbiła się właśnie jej metamorfoza.

A Wam, jak się podoba powrót Izabeli Macudzińskiej do bardziej naturalnego wyglądu?

