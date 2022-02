Izabela Janachowska znów skróciła włosy! Fani zaskakują porówaniem: "Krystle Janachowska-Carrington"

Hollywoodzki uśmiech Izabeli Janachowskiej wzbudza ostatnio niemal tyle emocji co występy uczestników "Tańca z gwiazdami". Nie tylko uśmiech! Gwiazda zachwyca w programie pięknymi kreacjami, zwraca uwagę swoją energią. Nie obyło się też bez wpadki, o której długo dyskutowali internauci. Izabela Janachowska zapytała Oliwię Bieniuk o jej mamę Annę Przybylską i to wywołało spore kontrowersje. Teraz okazuje się, że czujne oko fanów "Tańca z gwiazdami" wychwyciło coś jeszcze! Chodzi o idealny uśmiech Izabeli Janachowskiej, który jeszcze do niedawna wyglądał nieco inaczej... Izabela Janachowska poprawiła zęby? Izabela Janachowska w ostatnim czasie zdecydowała się na spore zmiany w swojej karierze zawodowej. Tancerka odeszła z TVN i została prowadzącą "Tańca z gwiazdami" , a to dopiero początek, bo nowa gwiazda Polsatu już zapowiedziała kolejne projekty. Izabela Janachowska obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w polskim show-binzesie i zarazem jedną z najlepiej ubranych. Gwiazda nie ukrywa, że uwielbia stylowe i ultradrogie dodatki, które wybiera nawet do codziennych stylizacji,. Ostatnio uwagę internautów zwrócił wygląd prowadzącej "Tańca z gwiazdami", który nieco się zmienił. Chodzi o idealny, hollywoodzki uśmiech Izabeli Janachowskiej. Była tancerka może pochwalić się równymi, śnieżnobiałymi zębami, które jeszcze kilka miesięcy temu tak nie wyglądały, co dostrzegli internauci Widzę zmianę w wyglądzie Pani Izy czy mi się wydaje? 🤔 - takie komentarze coraz częściej pojawiają się pod zdjęciami Izabeli Janachowskiej. Zobacz także: Krzysztof Jabłoński zdradził, jak zdobył Izabelę Janachowską. Ojciec tancerki miał problem z ich związkiem Internauci nie mają wątpliwości,...