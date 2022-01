Izabela Janachowska zapytana wprost o ciążę! Jest komentarz 

Izabela Janachowska na początku roku pochwaliła się radosną nowiną i zdradziła, że spodziewa się dziecka. Gwiazda, co jakiś czas publikowała w mediach społecznościowych kolejne informacje dotyczące ciąży, a w jednym z wywiadów przyznała, że termin porodu jest wyznaczony na wiosnę. Do tej pory na Instagramie mogliśmy podziwiać kolejne ciążowe stylizacje Janachowskiej, ale ostatnio internauci zwrócili uwagę, że nie widać już ciążowego brzuszka . Gwiazda odpowiedziała i napisała "brzuch cały czas jest". Ale jej najnowsza relacja na Instastories najwyraźniej potwierdza domysły fanów, że celebrytka już urodziła! Spójrzcie... Izabela Janachowska urodziła synka? Do tej pory Izabela Janachowska wrzucając swoje zdjęcia z ciążowym brzuszkiem oznaczała je hashtagiem #momtobe, #pregnantstyle, #pregnantlife. Przy ostatniej relacji na Instastories napisała: Pracująca mama - czytamy w opisie do zdjęcia Izabeli Janachowskiej Gwiazda ma na sobie luźną stylizację, ale nie widać w niej ciążowego brzuszka. Co więcej jej słowa mogą wskazywać na to, że Izabela Janachowska już została mamą. Celebrytka od zawsze podkreślała, że kocha swoją pracę i nie zamierza z niej rezygnować, ale czy wróciłaby do pracy kilka dni po porodzie? To nie byłoby dużym zaskoczeniem. W końcu Anna Wendzikowska pojawiła się w pracy sześć dni po narodzinach drugiej córeczki. Zobacz także : Koleżanka Izabeli Janachowskiej pochwaliła się zdjęciem z baby shower gwiazdy! Iza Janachowska została już mamą? Izabela Janachowska ostatnio pochwaliła się też zdjęciem kołyski.