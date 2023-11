Dwa tygodnie po porodzie Izabela Janachowska pojawiła się na Gali Polskiej Rady Biznesu. I olśniła swoją szczupłą figurą. Jaki jest sekret jej fantastycznej sylwetki? Mordercze ćwiczenia? A może dieta? Nic z tych rzeczy!

– Zabawne, ale nie stosowałam żadnej diety ani ćwiczeń. Po prostu po porodzie błyskawicznie wróciłam do dawnej figury. Dopiero ostatnio moja dietetyczka zaproponowała, że rozpisze mi, co powinnam jeść, a czego unikać po porodzie. Na pewno pomaga mi też to, że się wysypiam! Wiem, że to się zmieni za jakieś cztery miesiące, kiedy mój synek zacznie ząbkować – zapewnia w rozmowie z "Party" Iza Janachowska.