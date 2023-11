Izabela Janachowska urodzi syna czy córkę? Gwiazda TVN w zaskakujący sposób zdradziła płeć swojego dziecka! Prowadząca takie programy jak: "I nie opuszczę cię aż do ślubu", czy "Panny młode ponad miarę" już wkrótce zostanie mamą - maleństwo ma przyjść na świat wiosną. Izabela Janachowska już jakiś czas temu przyznała, że poznała płeć dziecka, ale do tej pory nie powiedziała publicznie, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka. Teraz wszystko stało się jasne!

Izabela Janachowska zdradziła płeć dziecka

Izabela Janachowska razem z mężem Krzysztofem Jabłońskim nagrali krótki filmik, w którym zdradzili płeć ich pierwszego dziecka. Okazuje się, że gwiazda TVN spodziewa się syna!

Postanowiliśmy zdradzić wam jakiej płci jest nasze dziecko, bo już wszyscy chcą wiedzieć - powiedziała Izabela Janachowska.

I razem z mężem zdradziła, że będzie chłopiec!

Jak widać, ostatnie plotki dotyczące płci dziecka gwiazdy nie sprawdziły się. Przypominamy, że zaledwie kilka tygodni temu fryzjerka Izabeli Janachowskiej zamieściła w sieci wpis, w którym sugerowała, że przyszła mama urodzi córeczkę.

Zobaczcie nagranie z udziałem Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego. A my gratulujemy przyszłym rodzicom!

Izabela Janachowska zdradziła płeć dziecka.

Gwiazda TVN urodzi syna!

Instagram

