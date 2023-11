Dwa miesiące temu Izabela Janachowska po raz pierwszy została mamą. Gwiazda TVN Style urodziła synka, którego nazwała Christopher Alexander. Swoim szczęściem Iza pochwaliła się na Instagramie, gdzie poinformowała fanów, że syn jest już na świecie!

To naprawdę niesamowite uczucie móc zobaczyć Go po tylu miesiącach oczekiwania ???? Ta Kruszynka wniosła do naszego życia tyle szczęścia, ze nie jesteśmy w stanie tego wyrazić słowami ???? 10 maja 2019 to teraz najważniejsza data w naszym życiu - napisała Iza.

Gwiazda jest teraz na urlopie macierzyńskim i swój czas w pełni poświęca synowi, ale nie ukrywa, że chciałaby niedługo wrócić do pracy. Planuje również powrót do formy po ciąży, co z pewnością będzie wiązało się z treningami i specjalną dietą. Co o powrocie do formy mówi Iza? Zobaczcie nasz wywiad z gwiazdą TVN Style!

Iza Janachowska dla swojego syna wybrała "królewski wózek", bowiem podobny model wózka miały dzieci księżnej Kate i księcia Williama.