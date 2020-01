Izabela Janachowska zapowiada nowy program w garniturze z sieciówki! Tę stylizację kupisz za grosze

Izabela Janachowska zapowiedziała swój nowy program a przy okazji zwróciła uwagę internautek swoim czerwonym lookiem. Garnitur, który miała na sobie najpopularniejsza w Polsce specjalistka od ślubów kosztuje zaledwie kilkaset złotych i jest dostępny w popularnej sieciówce!

Izabela Janachowska jest ekspertką w tematyce ślubnej, a jej porady kochają kobiety w całym kraju. Jej działalność jest inspiracją dla Polek szykujących się do swojego najpiękniejszego dnia w życiu. Iza prowadziła już kilka formatów ślubnych. Teraz zapowiada kolejny, który pojawi się już na wiosnę:

Kochani szykuje dla Was coś nowego do tv na wiosnę 🧚🏼 Trzymajcie kciuki za Pary Młode Ponad Miarę ✊🏼 #new #comingsoon #tvshow #host #weddingshow #mylookoftheday #redsuit