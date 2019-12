Izabela Janachowska pokazała płaski brzuch po ciąży. Fanki są zachwycone!

Izabela Janachowska kilka miesięcy temu po raz pierwszy została mamą! Na świat przyszedł synek gwiazdy, Christopher, który stał się prawdziwym oczkiem w głowie swojej mamy. Zapracowanej prezenterce jednak świetnie udaje się łączyć obowiązki zawodowe i rodzicielskie, a do tego w ekspresowym tempie udało jej się wrócić do figury sprzed ciąży! Najnowsze zdjęcie gwiazdy zachwyciło wielbicieli tancerki! Izabela Janachowska wygląda tak, jakby nigdy nie była w ciąży!

Zobacz także: Izabela Janachowska pokazała piąty wózek syna! Cena? Mniej niż 1400 złotych!

Izabela Janachowska niemalże przez całą ciążę była aktywna zawodowo. Gwiazda często chwaliła się w mediach społecznościowych swoim brzuszkiem oraz przemyśleniami na temat macierzyństwa. Po urodzeniu synka, tancerka niemalże natychmiast wróciła do swoich obowiązków, a także zaczęła pracować nad swoją sylwetką. Chociaż Izabela przytyła w ciąży jedynie 10 kg, to jednak chciała móc cieszyć się nienaganną figurą! Teraz okazało się, że udało jej się to zrobić naprawdę szybko!

Ostatnio Izabela Janachowska wstawiła zdjęcie w bikini. Jej idealna sylwetka sprawiła, że fani nie przestają się nią zachwycać! Część z nich wprost nie może uwierzyć, że tancerka w ogóle była w ciąży! Pod zdjęciem wylała się prawdziwa lawina komentarzy internautów, którzy zasypali gwiazdę komplementami!

❤️ piękna figura! Masz takie ciało po ciąży? Zazdraszczam i gratuluję 💕 jesteś piękna 😊 Wow! Jaka figura. W ogóle nie widać, że była Pani w ciąży. Przepiękna Jaka piękna sylwetka a szczególnie brzuch Takie ciało po ciąży? Niemożliwe!

Trzeba przyznać, że Izabela wygląda naprawdę wspaniale! Chyba każda kobieta chciałaby tak wyglądać kilka miesięcy po porodzie!