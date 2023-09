W ostatnim czasie w życiu Izabeli Janachowskiej pojawiło się kilka bardzo ważnych okazji do świętowania. Najpierw gwiazda celebrowała urodziny synka. Organizatorka ślubów zadbała o to, by mały Christopher cieszył się mnóstwem atrakcji. Teraz prezenterka telewizyjna postanowiła uczcić rocznicę związku z mężem. Ekspertka ujawniła, że z Krzysztofem Jabłońskim jest już od 10 lat! Para postanowiła wybrać się na urlop do raj, by bawić się w luksusowych warunkach i świętować swój wielki dzień Dzisiaj mamy co świętować. 10 lat już jesteśmy razem w związku - przekazała na InstaStories. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 10. rocznicę! Jaki jest sekret ich miłości? Na początku czerwca Izabela Janachowska świętowała trzecie urodziny synka . Gwiazda pochwaliła się przed fanami pokaźnym zbiorem zdjęć, dzięki czemu internauci mogli zobaczyć, jak świetnie bawił się mały Christopher. To jednak nie koniec imprez organizatorki ślubów. Prezenterka wyjechała z rodziną, by uczcić 10. rocznicę ze swoim mężem Krzysztofem Jabłońskim. Tym razem ekspertka również pokazała fanom, jak spędza ten wyjątkowy czas. Zobacz także: Klaudia Halejcio narzeka na swoje Lamborghini. "Tu nie ma w ogóle miejsca"! I ty wytrzymałaś ze mną 10 lat. Gratuluję - powiedział żartobliwie ukochany Izabeli Janachowskiej. Piękny czas. Boże, tyle lat. 10 lat. Sami chyba nie możemy w to uwierzyć, co? Że to tak szybko minęło - przyznała gwiazda. Trudno nie zazdrościć, oglądając malownicze kadry, które na swoim Instagramie opublikowała Izabela Janachowska . Widać, że para wybrała bardzo luksusowe miejsce na celebrowanie 10. rocznicy. Wraz z małżonkami był też 3-letni synek. Christopher także nie mógł narzekać na nudę. Miał sporo radości z zabawy w basenie. Organizatorka ślubów przy okazji...