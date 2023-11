2 z 4

32-latka zrezygnowała z makijażu i postawiła na naturalny wygląd i luźny look. Gwiazda miała na sobie bluzę Louis Vuitton za prawie 4 tysiące złotych, do której dobrała adidasy tej samej firmy za ponad 3 tysiące złotych. Kosztowny był też wózek, którym podróżował synek gwiazdy! Kosztuje bowiem niemal 20 tysięcy złotych. Co ciekawe w takiej samej "karocy" księżna Kate woziła swoją córkę Charlotte!