Izabela Janachowska w restauracji na zdjęciach paparazzi. To, co ma na sobie, kosztuje fortunę!

Izabela Janachowska w ostatnim czasie jest łakomym kąskiem dla paparazzi. Odkąd tancerka zdecydowała się na zakończenie współpracy z TVN i została gwiazdą Polsatu stale pojawia się w mediach, a ostatnio zaskoczyła huczną imprezą urodzinową, na której pojawiła się pelajda celebrytów. Tym razem Izabela Janachowska została przyłapana podczas wyjścia do restauracji. Nowa prowadząca "Tańca z gwiazdami" nie oszczędza na dodatkach! Te, które wybrała kosztują fortunę...

Izabela Janachowska wybrała się ze znajomą na obiad i zachwyciła stylizacją!

Izabela Janachowska od dawna zaliczana jest do grona najlepiej ubranych Polek. Tancerka obecnie stawia na klasykę i zazwyczaj wybiera eleganckie zestawy, które są zgodne z aktualnymi trendami. Tym razem gwiazda Polsatu, korzystając z pięknej wrześniowej pogody, zdecydowała się na zestaw w kratkę złożony z szortów i marynarki, do którego założyła beżowe sandały. Prosto i z klasą! Ale tylko spójrzcie na dodatki...

Izabela Janachowska nawet na co dzień nie zapomina o stylowych i w tym przypadku ultra drogich dodatkach. Sama torebka Hermes Birkin to kosztu od 30 tys. zł., a to dopiero początek! Do tego stylowe sandały, złota biżuteria i modne okulary przeciwsłoneczne.

Izabela Janachowska ze znajomą wybrała się na obiad do restauracji. Wygląda na to, że nowa prowadząca "Tańca z gwiazdami" stawia na zdrowe odżywianie i wybrała modny zielony koktajl.

Po spotkaniu Izabela Janachowska odjechała luksusowym autem. SUV Bentleya kosztuje ok. 1.2 mln zł. To model Bentley Bentayga.