Izabela Janachowska to znana ekspertka ślubna, której popularność przyniosły programy takie jak "I że cię nie opuszczę, aż do ślubu" czy "W czym do ślubu?". Celebrytka pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie relacjonuje swoje życie. Tym razem podzieliła się z odbiorcami rozczulającym zdjęciem z synkiem. Nie bez powodu.

Iza Janachowska przyznaje, że macierzyństwo ją zmieniło

Urocze zdjęcie wykonano podczas rodzinnych wakacji Izabeli Janachowskiej na Seszelach. Ukazuje celebrytkę wygrzewającą się na skale w bikini w towarzystwie kilkuletniego syna Chrisa. Sceneria i emocjonalny kontekst zdjęcia sprawiły, że internauci zareagowali z ogromnym zainteresowaniem. Korzystając z okazji, Iza postanowiła podzielił się z internautami swoim przemyśleniem na temat rodzicielstwa.

Rodzicielstwo to najpiękniejsza podróż - pełna niespodzianek, wzruszeń i momentów, które chciałabym zatrzymać na zawsze

Dalej dodała:

Kiedy wracam do zdjęć sprzed kilku lat, widzę nie tylko, jak bardzo urósł mój syn… Widzę też, jak zmieniło mnie macierzyństwo

Reakcje internautów były natychmiastowe i pełne emocji. Wielu z nich wyraziło zachwyt nad formą fizyczną celebrytki, inni docenili szczerość i autentyczność wpisu. Zdjęcie w bikini z synem w objęciach na skale zrobiło ogromne wrażenie na obserwujących.

Kim jest mąż Izabeli Janachowskiej?

Mężem Izabeli Janachowskiej, a tym samy ojcem małego Chrisa, jest milioner Krzysztof Jabłoński. Ślub wzięli w 2014 roku. Uroczystość odbyła się w Iławie. Pięć lat później, w 2019 roku, powitali na świecie syna Christophera. Para dokłada wszelkich starań, aby zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju. Chłopiec uczęszcza do prestiżowego przedszkola w Warszawie, co świadczy o dużym zaangażowaniu rodziców w jego edukację.

Związek Janachowskiej i Jabłońskiego od początku budził emocje ze względu na znaczną różnicę wieku. Między małżonkami jest aż 27 lat różnicy. Kiedy się poznali, Izabela miała niespełna 26 lat, a Krzysztof 53. Taka rozbieżność pokoleniowa często budzi kontrowersje, jednak w ich przypadku stała się fundamentem dojrzałej i stabilnej relacji.

Krzysztof Jabłoński był znany jako przedsiębiorca nazywany „królem zniczy”. Prowadził dochodowy biznes, który ostatecznie sprzedał. Decyzja ta umożliwiła mu pełne zaangażowanie w działalność prowadzoną przez Izabelę. Wspólnie rozwinęli portal ślubny, który obecnie jest jednym z najbardziej znanych przedsięwzięć w branży weselnej w Polsce.

