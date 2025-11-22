Izabela Janachowska podzieliła się swoim szczęściem. Nie kryje wzruszenia
Izabela Janachowska opublikowała poruszające zdjęcie z rodzinnych wakacji. Nie tylko kadr z synkiem zwraca uwagę. Celebrytka otworzyła się przed fanami, jej słowa chwytają za serce.
Izabela Janachowska to znana ekspertka ślubna, której popularność przyniosły programy takie jak "I że cię nie opuszczę, aż do ślubu" czy "W czym do ślubu?". Celebrytka pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie relacjonuje swoje życie. Tym razem podzieliła się z odbiorcami rozczulającym zdjęciem z synkiem. Nie bez powodu.
Iza Janachowska przyznaje, że macierzyństwo ją zmieniło
Urocze zdjęcie wykonano podczas rodzinnych wakacji Izabeli Janachowskiej na Seszelach. Ukazuje celebrytkę wygrzewającą się na skale w bikini w towarzystwie kilkuletniego syna Chrisa. Sceneria i emocjonalny kontekst zdjęcia sprawiły, że internauci zareagowali z ogromnym zainteresowaniem. Korzystając z okazji, Iza postanowiła podzielił się z internautami swoim przemyśleniem na temat rodzicielstwa.
Rodzicielstwo to najpiękniejsza podróż - pełna niespodzianek, wzruszeń i momentów, które chciałabym zatrzymać na zawsze
Dalej dodała:
Kiedy wracam do zdjęć sprzed kilku lat, widzę nie tylko, jak bardzo urósł mój syn… Widzę też, jak zmieniło mnie macierzyństwo
Reakcje internautów były natychmiastowe i pełne emocji. Wielu z nich wyraziło zachwyt nad formą fizyczną celebrytki, inni docenili szczerość i autentyczność wpisu. Zdjęcie w bikini z synem w objęciach na skale zrobiło ogromne wrażenie na obserwujących.
Kim jest mąż Izabeli Janachowskiej?
Mężem Izabeli Janachowskiej, a tym samy ojcem małego Chrisa, jest milioner Krzysztof Jabłoński. Ślub wzięli w 2014 roku. Uroczystość odbyła się w Iławie. Pięć lat później, w 2019 roku, powitali na świecie syna Christophera. Para dokłada wszelkich starań, aby zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju. Chłopiec uczęszcza do prestiżowego przedszkola w Warszawie, co świadczy o dużym zaangażowaniu rodziców w jego edukację.
Związek Janachowskiej i Jabłońskiego od początku budził emocje ze względu na znaczną różnicę wieku. Między małżonkami jest aż 27 lat różnicy. Kiedy się poznali, Izabela miała niespełna 26 lat, a Krzysztof 53. Taka rozbieżność pokoleniowa często budzi kontrowersje, jednak w ich przypadku stała się fundamentem dojrzałej i stabilnej relacji.
Krzysztof Jabłoński był znany jako przedsiębiorca nazywany „królem zniczy”. Prowadził dochodowy biznes, który ostatecznie sprzedał. Decyzja ta umożliwiła mu pełne zaangażowanie w działalność prowadzoną przez Izabelę. Wspólnie rozwinęli portal ślubny, który obecnie jest jednym z najbardziej znanych przedsięwzięć w branży weselnej w Polsce.
