Iza w "M jak miłość" podczas przesłuchania zdradzi prawdę o Arturze?! Olek trafi za kratki?

Sprawa zaginięcia Artura w „M jak miłość” ruszyła do przodu! Oprócz policji na własną rękę szuka go też krewny rodziny, Kamil Gryc. W końcu Iza otrzyma wezwanie na komisariat. Kobieta będzie bardzo zestresowana, bo wie już, co stało się z Arturem i obawia się, że podczas przesłuchania powie za dużo. Niestety, jej obawy są słuszne! Zobaczcie, jak zachowa się Iza na komisariacie i co tak naprawdę powie w sprawie zabójstwa lekarki Darii…

Iza w "M jak miłość" w ogniu pytań przebiegłego policjanta!

Iza przed rozmową na komisariacie nie będzie mogła opanować nerwów. Tu z pomocą przyjdzie jej Aneta, która robi wszystko, aby Olek nie trafił za kratki. To ona przygotuje Lewińską do przesłuchania, ale szybko okaże się, że Iza ze stresu i tak powie zbyt dużo:

Kiedy ostatni raz widziała pani Skalskiego? Czy po tym ataku jakoś się do pani odzywał? Może dzwonił, pisał, próbował się jakoś z panią kontaktować? Dlaczego się pani tak bardzo denerwuje?

Iza szczerze opowie o traumie, jaką przeżyła przez Artura i doda:

Bo to była i nadal jest dla mnie potworna trauma! To był bardzo zły człowiek… - powie Iza i szybko zorientuje się, że już zdradziła zbyt dużo!

Lewińska, próbując wybrnąć, jeszcze bardziej się pogrąży i opowie na pytanie policjanta Dlaczego "był"?:

Był... Dla mnie ta sprawa jest zamknięta. Raz na zawsze.

Teraz policja nie ma już wątpliwości, że Iza coś wie na temat zaginięcia Artura. Sprawa jest bliska rozwiązania! Już wkrótce dowiemy się czy Olek poniesie konsekwencje.

Policja już wie, że Iza i Marcin coś ukrywają. Jakub domyślił się tego na podstawie zachowania Chodakowskiego...

Instagram

Iza i Marcin nie mogą spać spokojnie. Cały czas napotykają na problemy!