Iza Miko jest jedną z gwiazd programu Polsatu - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", jednak na co dzień aktorka mieszka i pracuje w Los Angeles. Co sądzi o akcji #MeToo, po której Hollywood już nigdy nie będzie takie samo?

Po wybuchu afery, widzę, że stosunek do kobiet zmienił się niemal z dnia na dzień. Czuję to szczególnie jako producentka. Ostatnio umawiając się na służbowe spotkania, od razu wiem, że nie będzie żadnych podtekstów seksualnych. Od paru miesięcy atmosfera się wyraźnie oczyściła, a faceci boją się, żeby ktoś ich przypadkiem nie oskarżył o molestowanie - powiedziała "Party".

Czy sama kiedykolwiek spotkała się z molestowaniem w pracy?

Miałam parę sytuacji, które były ordynarnym zachowaniem kogoś, komu się wydawało, że może wszystko. Na szczęście mnie rzadko spotykają podobne sytuacje, bo wystarczy ze mną spędzić kilka minut i od razu wiadomo, że nie warto próbować. Myślę, że to przede wszystkim kwestia wychowania. Moja mama zawsze dawała mi poczucie, że mogę osiągnąć wszystko bez pójścia na skróty. Seks był dla mnie czymś wyjątkowym, nie do pomyślenia było aby traktować go jako sposób na osiągnięcie czegokolwiek - opowiada o swoich doświadczeniach Iza.