Kacper Tomasiak w poniedziałkowy wieczór dokonał wielkiej rzeczy - zdobył srebrny medal podczas indywidualnego konkursu Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. To pierwszy medal wywalczony przez polskiego skoczka na tych igrzyskach, co wywołało niemałą sensację zarówno w mediach, jak i wśród kibiców. 19-letni zawodnik nie był wcześniej wskazywany jako faworyt, co tylko podkreśla wagę jego osiągnięcia.

Kacper Tomasiak wywalczył srebro na zimowych igrzyskach olimpijskich. Faworyci zawiedli

Ostatnie tygodnie dla polskich skoczków nie były łatwe - forma czołowych zawodników pozostawiała wiele do życzenia. Tym większe zaskoczenie wywołał fakt, że to właśnie młody Kacper Tomasiak stanął na podium. Kamil Stoch i Paweł Wąsek nie zdołali awansować do serii finałowej, co jeszcze mocniej uwypukliło sukces najmłodszego z reprezentantów. Cała sportowa Polska świętowała jego wyczyn, upatrując w nim nowego lidera drużyny na miarę legendarnych poprzedników.

Adam Małysz zachwycony sukcesem Kacpra Tomasiaka. Porównał go do... Piotra Żyły

Adam Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, osobiście obserwował konkurs na miejscu we Włoszech. Wyraźnie zaskoczony przyznał, że długo nie mógł uwierzyć w wyczyn Tomasiaka. Porównał go do Piotra Żyły, który również zaliczył mocny początek kariery.

Ledwo to do mnie dociera. Na początku nie mogliśmy uwierzyć. (...) On jest taki, jak Piotrek Żyła 25 lat temu. Ma kopa niesamowitego, jest poukładany i ma bardzo silną psychikę. Kacper jest w tym debeściak podkreślił w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Izabela Małysz nie wytrzymała po sukcesie Tomasiaka. Zabrała głos późnym wieczorem

Późnym wieczorem po konkursie głos zabrała również Izabela Małysz. Również przebywała na igrzyskach i miała okazję nie tylko zobaczyć sukces Kacpra, ale także zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie ze srebrnym medalem. Jej wpis w mediach społecznościowych natychmiast zwrócił uwagę fanów.

Skromność, wrażliwość, po prostu klasa! Jestem pod wrażeniem Kacpra... A to dopiero początek jego kariery przekazała na Instagramie żona Adama Małysza.

Spora część kibiców już okrzyknęła Tomasiaka nowym Małyszem. Czy byliśmy świadkami narodzin nowej legendy polskich skoków? To się okaże. Kolejne występy 19-latka możemy obejrzeć już we wtorek, 10 lutego wieczorem, kiedy rozpocznie się konkurs mieszany.

Izabela Małysz nie mogła się powstrzymać po skoku Tomasiaka. Napisała to Instagram @izamalysz