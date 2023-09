Iza Janachowska zostawiła męża i wyjechała. Nie była jednak sama, jest nagranie

Izabela Janachowska właśnie przebywa na kolejnych rodzinnych wakacjach. Jeden z wieczorów zarezerwowała wyłącznie dla swojego męża, co zrelacjonowała na Instagramie. Fanka dopatrzyła się na zdjęciach niezłej wpadki i prędko poinformowała o wszystkim Izabelę. Izabela Janachowska zaliczyła wpadkę Ekspertka ślubna, Izabela Janachowska , jest wielką fanką podróży, które skrupulatnie relacjonuje na swoim Instagramie. Wydaje się, że nie ma miesiąca, by nie obrała z rodziną kolejnej destynacji. Ostatnio nawet opublikowała na YouTube film podsumowujący ostatnie wycieczki - Izabela Janachowska opowiedziała w nim o trudnych chwilach , których doświadczyła w Wietnamie. Ostatnio Izabela całą rodziną wyleciała na wczasy do Turcji. Ledwie co wróciła, a już opuściła Polskę, obierając kolejną destynację. Tym razem padło na słoneczną Francję, a całą podróż celebrytka skrupulatnie relacjonuje na Instagramie. W tym wszystkim musi również mieć czas dla swojego synka Christophera. Na szczęście w całym zamieszaniu ekspertce ślubnej udało się też zagospodarować chwile tylko dla męża. Zobacz także: Izabela Janachowska o umiejętnościach swojego syna. "Zbierałam szczękę z podłogi" Podczas jednego z wieczorów wybrali się do restauracji na romantyczną kolację. Zanim jednak na dobre zatracili się w odrobinie przyjemności, Izabela Janachowska uwieczniła randkę na kilku zdjęciach, które od razu wrzuciła do sieci. Te zwróciły uwagę jednej z obserwatorek, która dopatrzyła się drobnej, modowej wpadki. Okazało się, że spódnica Izabeli mocno prześwituje, przez co widać dokładnie wewnętrzną metkę. Internautka prędko dała jej o tym znać. Cudownie wyglądacie. Wspaniałego wypoczynku Państwu życzę. Pani Izo, mam taka małą dygresję - proszę obciąć metkę , bo przebija przez spódniczkę -...