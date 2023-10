Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzięki udziałowi w popularnym show zdobyła dużą popularność. Na Instagramie śledzi ją tysiące fanów. To właśnie z nimi dzieli się swoją codziennością i przemyśleniami. Ostatnio jednak Iza nie była zbyt aktywna w mediach społecznościowych, co bardzo zmartwiło fanów. Teraz uczestniczka 5. edycji eksperymentu wyjaśniła, co było tego powodem. „Ślub od pierwszego wejrzenia”: Iza w szczerym wyznaniu. "U mnie wydarzyło się bardzo dużo" Izabela Juszczak wystąpiła w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Wówczas została żoną Kamila Węgrzyna. Pomimo faktu, że po roku małżeństwo tej dwójki się rozpadło, Izabela w dalszym ciągu cieszy się dużą popularnością i sympatią fanów, kontynuując tym samym swoją karierę na Instagramie. I ostatnio to właśnie tam pojawił się filmik, na którym uczestniczka wyznaje, że ma za sobą ciężkie chwile: - Chcielibyście jeszcze wiedzieć co takiego się też działo u mnie, także tylko króciutko Wam powiem. Więcej na pewno Wam napisze w poście, który niebawem się pojawi. U mnie wydarzyło się bardzo dużo takich... też przykrych rzeczy - wyznała uczestniczka nie zdradzając konkretnych przyczyn. Obiecany wpis zapewne rozwieje wszelkie wątpliwości, tymczasem Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaznaczyła, że jest pogodzona z przeszłością i zaczyna nowy rozdział: - Ale ja się już od tego odcinam. Zamykam pewne etapy w swoim życiu. Nie chce już do tego wracać. Nie bardzo chce już to wspominać, także dla mnie otworzył się właśnie nowy rozdział. Cieszę się tym co mam, cieszę się tym co osiągnęłam. Doceniam nawet najmniejszy szczegół. No i co więcej? Jest cudownie, jestem szczęśliwa, naprawdę jestem szczęśliwa, mogę to teraz głośno powiedzieć. No i...