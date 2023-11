Reklama

Iwona Węgrowska została ostro skrytykowana przez widzów "Dzień Dobry TVN" za użycie playbacku przy wykonaniu jej najnowszego utworu "Con le ali del tempo" nagranego wspólnie z Dominiką Zamarą. Internauci uważają, że to był jeden z najgorszych występów w śniadaniówce, a to wszystko dlatego, że wokalistki nie trafiały z poruszaniem ust do muzyki, ponadto - niektórych śmieszyła ich mimika. Teraz Iwona tłumaczy się z playbacku! Nie rozumie tego zamieszania i jest zła, że spotkał ją hejt...

Iwona nie spodziewała się aż takiego ataku. Potrzebowała kilka dni na to, żeby dojść do siebie po tak ostrej krytyce:

Pozwoliłam sobie, odnieść się do ostatnich publikacji na temat występu, który odbył się w DDTVN z Dominiką Zamara. Tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, bo przyznam się ????, nie spodziewałam się takiej reakcji od Państwa. Szczerze? To mnie to powaliło i to bardzo!!!!! Parę dni musiało minąć, żebym doszła do siebie i odniosła się do pytań dlaczego nie śpiewałyśmy na żywo. Człowiek idzie do programu, by zaprezentować utwór a tu taki hejt???? Skąd to się bierze? To ja się pytam, dlaczego???? Czyż nie wierzycie w nasz talent? Przecież w końcu to zaśpiewałyśmy. Nikt inny, tylko my????. To była wspólna decyzja, żeby utwór pokazać w wersji studyjnej, który będzie później wszędzie upubliczniony. Na dodatek miałam informacje, że w całości niestety nie mogą go wyemitować, ze względu na czas antenowy. I decyzja należy do nas!!!!!!!! Uznałam, że tak będzie lepiej. Hmm????. Ja jeszcze z zapaleniem płuc, Dominika po męczącej podróży z Kanady. Najwidoczniej się pomyliłam. PRZEPRASZAM???? . Oczekiwaliście, że ktoś, kto ma głos i tak śpiewa musi dać czadu na żywo. Jesteśmy winne Wam teraz Przeprosin????

Artystka liczyła na wsparcie od fanów, dziwi ją hejt. Przy okazji atakuje fanów, twierdząc, że zrobili z jej występu komedię:

Wiecie Państwo co? Liczyłam na wsparcie od Was i to duże. Że wszyscy zobaczą, usłyszą nawet ci, którzy mnie pogrzebali jako wokalistkę i powiedzą wow! Bo to wielka sztuka tak śpiewać ..... Chyba nie muszę tego podkreślać. Apropo min i nie trafiania punktualnie w tekst podczas występu. Moi Drodzy to, że jest plb nie znaczy, że nie śpiewałyśmy. Prosiłam Dominikę, byśmy normalnie śpiewały swoje partie, tak by widz miał poczucie autentyczności. A Wy zrobiliście z tego komedię. Co wy tak naprawdę chcecie? Nie śpiewam źle, śpiewam też źle..... Prośba też wielka do fanów innych artystów, nikt nie nakazuje Wam słuchać nas . Każdy ma prawo do wolności i proszę wspierajcie swoich ukochanych Artystów, bo tego na pewno potrzebują jak każdy !!!!! A nie , że wyliczacie mnie z prywatnych spraw i oficjalnie mówicie, że jesteście przyjaciółmi Pani X czy Y. Pytanie jak to się ma do muzyki? Co ma piernik do wiatraka? I co Wy robicie u mnie na profilu i komentujcie, skoro kochacie innych.

Iwona tłumaczy również, że wielu artystów śpiewa z playbacku i to nic dziwnego. Przy okazji Węgrowska zaprasza na trasę koncertową, na której obiecuje, że zaśpiewa na żywo:

Proszę o opinie na temat utworu, a nie czy był plb czy też nie. Bo to jest ważne. I daje sobie głowę uciąć, że nie ma takiego artysty na świecie, który chociaż raz nie śpiewałby z plb. Nie ma!!!!!! Są rożne sytuacje i myślałam, że to zrozumiecie. Pomyliłam się ????. Żadna z nas nie wyobraża sobie koncertów z plb. A przed nami jest ich wiele. Bo my potrafimy śpiewać. I dziękuję Dominice i wielu ludziom , którzy mnie wybrali do tego duetu. Włoskie media zachwycone, czeka nas trasa za granicami Polski i oczywiście moja ukochana Polska, bez której nie mogę żyć. Wyjątkowy koncert dla gości i mediów już wkrótce w Sali Kongresowej. Proszę o wsparcie a nie hejt. Powinniśmy się cieszyć a nie zazdrościć. Jesteśmy Wasze i Was potrzebujemy. Mam nadzieje, że trasa w Polsce , którą przygotowujemy, nie zawiedzie żadnego słuchacza. Nie mniej jednak dziękuję za takie zainteresowanie z Pańskiej strony. To dla mnie tylko kopniak, żeby działać dalej . Że piosenka nie przeszła bez echa. Dziękuję za tysiące wiadomości priv. Za ogromne wsparcie. Dziękuję Dziękuję Mediom wszystkim. Bez Was mnie nie ma. Dominika Zamara Dziękuję. Jesteś cudowną osobą i masz wyjątkowy głos. Dziękuję Enrico Fabio Cortese za przepiękny utwór i za wiarę w mój potencjał. Na koniec dodam, ze plb to nie problem. Martwiłabym się bardziej, gdyby ktoś pisał, że nie jestem dobra wokalistką. Że źle brzmimy itd A śpiew na żywo?! to na naszych wszystkich wspólnych koncertach, na które zapraszamy serdecznie❤ Jeszcze raz przepraszam, że Was zawiodłam w DDTVN. Obiecuję poprawę i weźmy to na luz????????

