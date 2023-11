Iwona Węgrowska na łamach "Super Expressu" oceniła wokalne popisy sióstr Godlewskich.

- Stękać przy śpiewie trzeba umieć profesjonalnie. Brzmi to jak jęki w łóżku i zabawy seksualne. Mają zbyt zmanierowany głos. To trudne do wyczyszczenia, ale jestem w stanie to zrobić. Śpiew to nie tylko pasja, ale też ciężka praca - powiedziała Iwona Węgrowska.