Iwona Pavlović zaszalała z fryzurą! Jej fani przecierają oczy ze zdziwienia

Iwona Pavlović to niekwestionowana ikona "Tańca z gwiazdami". Jako jedyna jurorka uczestniczyła we wszystkich edycjach tego tanecznego show. Gwiazda kojarzona jest przede wszystkim ze swoimi czarnymi włosami i stylizacjami w ciemnych odcieniach. Z tego powodu uzyskała również przydomek "czarnej mamby".

Tym razem Iwona Pavlović zaskoczyła jednak swoich fanów i wstawiła zdjęcie, na którym ma... blond włosy! Zobaczcie sami!

Iwona Pavlović w blond włosach

Iwona Pavlović zyskała rzeszę fanów dzięki programowi “Taniec z gwiazdami”. Jej szczere i dosadne komentarze w stosunku do uczestników tanecznego show na długo pozostają w pamięci widzów. Niemniej jednak jurorce nigdy nie brakuje poczucia humoru i dystansu do życia. Świadczyć może o tym jej ostatnie zdjęcie, które gwiazda wstawiła na swój profil w mediach społecznościowych. Blond włosy, różowa czapka, kolorowy sweterek i jeansy to coś kompletnie szalonego, jak na "czarną mambę".

Fani nie kryli zdziwienia i natychmiast zaczęli komentować zdjęcie jurorki "Tańca z gwiazdami"! Pojawiły się nawet porównania do innych gwiazd!

- Czy to jest ten słynny sweterek z kabaretu Mariolka???😂😂😂 - Pani Iwonko jest pani nie do poznania, troszkę jakby Abba. Fajny klimacik😍 - Myślałam, że to Mandaryna 🤣 - Pani Iwono ja pani nie poznałam w tym stroju - Jak Doda - piszą fani

Trzeba przyznać, że chyba jeszcze nigdy nie widzieliśmy Iwony Pavlović w tak szalonym wydaniu! A wam jak się podoba "czarna mamba" w takiej wersji?

Iwona Pavlović od lat jest jednak wierna czerni