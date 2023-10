Kilka tygodni temu Paulina Smaszcz nie szczędziła gorzkich słów Izabeli Janachowskiej i Iwonie Pavlović. Prowadząca "Taniec z gwiazdami" szybko zdecydowała się dziennikarce odpowiedzieć, a Iwona Pavlović postanowiła z kolei odciąć się od medialnej burzy. Jak teraz jurorka tanecznego show komentuje tę sprawę? Zobaczcie, co Iwona Pavlović powiedziała przed naszą kamerą!

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Paulina Smaszcz w podcaście Anny Zejdler powiedziała wprost, co myśli na temat Iwony Pavlović i Izabeli Janachowskiej, które skrytykowały jej zachowanie.

- Co to są za ekspertki? Iwona Pavlović, która rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci i troje dzieci zostało po rozwodzie? Sama nie ma dzieci i radzi mi, matce? Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku? - brzmiały słowa dziennikarki.

Z Iwoną Pavlović mieliśmy okazję porozmawiać na gali z okazji 30-lecia stacji Polsat. Jak dziś do tej sprawy odnosi się jurorka "Tańca z gwiazdami"?

- Ja naprawdę daję ludziom żyć. Ja mam takie duże poczucie tolerancji wobec życia innych ludzi, więc nie pouczam nikogo. Nawet nie chcę mówić, co kto ma robić. Więc nawet chyba bardziej mnie to zdziwiło i stąd w ogóle nie ma komentarza. Nie ma co komentować moim zdaniem, ponieważ ja tylko powiedziałam, że najlepiej odpuścić troszkę, ale to też jest moje podejście do życia. Każdy ma inne, więc nie ma chyba sensu kontynuowania czegoś, czego nie ma między nami. Między mną a Pauliną, bo ani ja do niej nie jestem jakoś źle nastawiona i myślę, że ona do mnie też nie - skwitowała gwiazda.