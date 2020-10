Iwona Pavlović nie zaszczepi się na koronawirusa?! "Będę w grupie ostatnich osób, albo tych uciekających do Afryki"

Iwona Pavlović w rozmowie z reporterem portalu "Pomponik" przyznała, że będzie wyjątkowo ostrożna, jeśli chodzi o przyjęcie szczepionki na koronawirusa, gdy ta będzie już dostępna. Jurorka "Tańca z gwiazdami" powiedziała, że chociaż nie jest przeciwniczką szczepień, to jednak nie do końca wierzy, że szczepionka na koronawirusa może powstać tak szybko. Sprawdźcie szczegóły.

Tuż po zakończeniu XI edycji "Tańca z gwiazdami" jurorka show, Iwona Pavlović, udzieliła wywiadu dla portalu Pomponik.pl, w którym wyraziła swoje zdanie na temat szczepień. Gwiazda podkreśliła, że nie jest przeciwna szczepieniom, jednak w przypadku szczepionki na koronawirusa nie będzie mieć zaufania.

W dalszej części wywiadu jurorka "Tańca z gwiazdami" przyznała, że będzie w grupie ostatnich osób, które zdecydują się na przyjęcie szczepionki, albo tych, którzy "uciekną do Afryki". Gdy reporter poprosił Iwonę Pavlović o ostateczne stanowisko dotyczące zaszczepienia się na koronawirusa, gwiazda odpowiedziała:



Kiedy patrzę na to, co się dzieje na świecie, to będę unikała. Ja przeszłam naprawdę wiele szczepień jako dziecko, natomiast teraz, wyjątkowo, w przypadku COVID-u jestem bardzo ostrożna i raczej będę w tej grupie ostatnich osób, albo tych uciekających do Afryki - wyjawiła jurorka tanecznego show.