Mama "Lewego" w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedziała o swojej synowej Ani. Okazuje się, że trenerka bardzo dba o Roberta!

To prawda. Ania jest wspaniała i czuwa nad wszystkim. Na lodówce zostawia Robertowi karteczki, co ma zjeść na śniadanie i czym popić. Ja też zawsze przywiązywałem wagę do diety, ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mleko jest dla piłkarza szkodliwe, bo to z niego biorą się zakwasy. Ania nam to uświadomiła - przyznała mama Roberta Lewandowskiego.