Iwona Mazurkiewicz z "Sanatorium Miłości" to najbardziej rozchwytywana uczestniczka drugiej edycji show. Uczestnicy chętnie przebywają w jej towarzystwie i korzystają z okazji, kiedy mogą zaproponować jej randkę. Iwona jest zawsze uśmiechnięta i radosna, nic więc dziwnego, że wzbudza tak ogromne zainteresowanie płci przeciwnej. Dziś pierwszy raz pojawiła się na branżowym wydarzeniu, czyli uroczystej premierze filmu "Zenek". Jednak nie pozowała do zdjęć sama... Czy to drobny gest sugerujący, że jej serce jest już zajęte?

Iwona i Gerard z "Sanatorium Miłości są parą?

Iwona i Gerard wspólnie pojawili się na premierze filmu "Zenek". Iwona już w początkowych odcinkach show przyznawała, że to właśnie Gerard lub Wojtek budzą jej największe zainteresowanie, chociaż nie dało się nie zauważyć, że adoratorów w programie miała znacznie więcej.

Iwona jest najmłodszą uczestniczką show. Jest bardzo pozytywnie nastawiona do życia i zamierza wykorzystać swoją szansę na sto procent. Niedawno w wywiadzie dla Party.pl przyznała, że gdyby kiedyś dostała propozycję z "Tańca z Gwiazdami", to również by się nie wahała. Dziś uczestniczka postanowiła rozpocząć wykorzystywanie swoich 5 minut sławy i pojawiła się na uroczystej premierze filmowej. Z uśmiechem pozowała do zdjęć, czując się przed obiektywem bardzo swobodnie. Nie dało się nie zauważyć obecności Gerarda u boku Radomszczanki, czy to nieśmiałe potwierdzenie ich nowego związku?

East News

Na premierze pojawili się również Stenia i Władysław.

East News

Nie zabrakło również Waldemara oraz Wojtka.