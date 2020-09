Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna zawodowo i relacjonuje to na swoich profilach społecznościowych. Część internautów nie może uwierzyć w to, jak tak szybko i bezproblemowo udało jej się wrócić do pracy. Na profilu gwiazdy TVN często pojawiają się złośliwe komentarze na temat tego, kto zostaje z małym Heniem, kiedy jego mama nie ma dla niego czasu. Małgorzata Rozenek zdecydowała się odpowiedzieć na jeden z takich komentarzy. Jej riposta jest mistrzowska. Sami zobaczcie.

Małgorzata Rozenek ripostuje złośliwą internautkę

Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywną mamą. Pracowała niemalże do końca ciąży, a na planie "Projektu Lady" pojawiła się już kilka tygodni po porodzie. Miała tę sposobność, że rodzina mogła towarzyszyć jej na planie. Szczęśliwi rodzice przyznali, że korzystają z pomocy niani, którą znają od lat i to ona zazwyczaj pomaga im, kiedy muszą oddać się zawodowym obowiązkom:

Niestety obie babcie są daleko – moja mama w Szczecinie, a mama Małgosi 100 km od Warszawy. Ale będzie nam pomagać nasza kochana niania, która jest z nami od lat i którą wszyscy traktujemy jak członka rodziny. - mówił w wywiadzie dla Party Radosław Majdan

Internauci jednak nie odpuszczają i widząc kolejne zawodowe projekty Małgorzaty zasypują ją pytaniami:

A kto Tobie dziecko pilnuje

Gwiazda TVN postanowiła odpowiedzieć na jeden złośliwy komentarz, pisząc:

Znasz przysłowie „Bogatemu diabeł dzieci kołysze”?

Za Małgorzatą wstawiły się również inne internautki, pytając "A kto pilnuje tysiącom kobiet, które wróciły do pracy?!". Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek powoli zaczyna mieć dość przytyków dotyczących opieki nad dzieckiem, tym bardziej, że wypowiadała się już na ten temat wiele razy.

