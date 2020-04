Pojawiają się pierwsze kontrowersje związane z siódmą edycją "Rolnik szuka żony". W wielkanocną niedzielę poznaliśmy 9 kandydatów, do których do 29 maja można wysyłać listy. Internauci szczególną uwagę zwrócili na wymagania Joanny. Według nich, progi, które postawiła kandydatom na przyszłego męża są zbyt surowe i nierealne. Widzowie nie szczędzili krytycznych komentarzy, czy słusznie? Dodatkowo przypomnieli sobie historię jednego z rolników z poprzednich edycji i uważają, że mogłaby z nich być całkiem udana para. Domyślacie się o kogo chodzi?

Joanna z "Rolnik szuka żony 7" jest zbyt wymagająca?

Joanna jest uczestniczką 7. edycji "Rolnik szuka żony". Ma 39 lat, 165 cm wzrostu, niebieskie oczy i blond włosy. Z wykształcenia jest ekonomistką i prowadzi gospodarstwo, na którym zajmuje się hodowlą drobiu. Zatrudnia pracowników, a sama zajmuje się stroną ekonomiczną działalności.

Już na początku zaznaczyła, że w przyszłości chciałaby założyć rodzinę, mieć męża oraz dzieci. Przedstawiła bardzo sprecyzowane wymagania odnośnie przyszłego partnera. Zaznaczyła, że powinien być osobą, na której można polegać. Dodatkowo musi być szczery, uczciwy, mieć silny charakter, ponieważ ona również jest zdecydowana. Joanna chciałaby, żeby jej mężczyzna był wysoki mniej więcej od 180-190 cm wzrostu. Powinien być w wieku od 35 do 44 lat, najlepiej brunet. Joanna chciałaby, żeby nie posiadał dzieci z poprzednich związków czyli miał tzw. czystą kartę.

- Wysoki brunet, w garniturze, zdecydowany oraz kawaler z czystą kartą. Szczerze to będzie ciężko o takich kandydatów. Halo, tu ziemia.

- Ta pani ma zbyt wysokie wymagania, a jej samej do ideału bardzo daleko...

- Oczekiwania z kosmosu mam wrażenie. Już widzę jak kogoś znajdzie w tym programie z takimi wymaganiami...

- Wymagania jak z Tindera...

- Wątpliwe że kogoś znajdzie nie chce oceniać bo jest piękną kobietą ale skoro do tej pory nie poznała nikogo to coś nie tak ona ma swoje przyzwyczajenia wybudowane ego nie wiem

Nie brakuje również zwolenników Joanny, którzy w jej wymaganiach nie widzą nic złego:

- Piękna z zewnątrz i wewnątrz. Powodzenia życzę w znalezieniu takiego samego Pana.🍀

- Super Woman, 👍❤️ Kobieta sukcesu, piekna, pracowita, przyklad do nasladowania. Trzymam kciuki pani Joanno🙌

- Szuka kogoś w podobnym wieku, bez dzieci, wyższego od siebie. To nie są takie duże wymagania... Bardzo dobrze, że powiedziała o swoich oczekiwaniach. Inaczej zmarnowałaby tylko czas panom, którzy nie byliby w jej guście. Prosta, bezpośrednia i konkretna kobieta. Życzę jej dużo szczęścia, a tym co się oburzają życzę, żeby się chwilę zastanowili. Ludzie bez wymagań, to często ludzie, którzy sami nie mają nic do zaoferowania. Dobrze jest mieć świadomość własnej wartości.

To trafna uwaga. Ważne jest, aby przy zerowym odcinku konkretnie określić swoje wymagania. Wystarczy sobie przypomnieć historię Waldemara z 6. edycji, który samowolnie zrezygnował z udziału pomimo tego, że cieszył się ogromnym zainteresowaniem kobiet. Rolnik z Mazowsza zgłosił się do programu aby poznać wymarzoną kobietę, niestety okazało się, że kandydatki, które odpowiedziały na jego list nie spełniały jego oczekiwań. Rolnik miał bowiem nadzieję, że zainteresują się nim młodsze kobiety, czego niestety nigdzie nie określił.

Widzowie doskonale pamiętają Waldemara i oglądając wizytówkę Joanny stwierdzili, że to właśnie on pasowałby do niej idealnie!

- Niech się skontaktuje z Waldkiem z poprzedniej edycji 😅 mogą się dopasować 😁😁

- jak to wczoraj oglądałam i wspomniałam, że lubi facetów w garniturach to od razu o nim pomyślałam!! 🤣🤣

Kto wie! Może Waldemar zdecyduje się na udział w "Rolnik szuka żony" po raz drugi ale tym razem jako uczestnik :)

Internauci uważają, że Joanna z "Rolnik szuka żony 7" ma zbyt duże wymagania i przez to może nie dostać zbyt wielu listów lub je po prostu odrzucić.

Internauci zauważyli również, że mogłaby stworzyć idealną parę z Waldemarem z 6. edycji, ponieważ rolnik wpisuje się w wymagania Joanny. Myślicie, że Waldemar odważyłby się ponownie zgłosić do programu? To była by bardzo ciekawa historia!